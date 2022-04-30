WP: После поражения в битве за Донбасс в Москве может начаться битва элит
Раскол среди роSSийских элит становится все более заметным, олигархи и чиновники встревожены экономическими потерями из-за войны против Украины, информирует
После более чем двух месяцев войны РоSSии против Украины молчание или даже молчаливое согласие роSSийских элит начало нарушаться. Опросы уверяют в широкомасштабной поддержке военной агрессии. Но, несмотря на это, в Москве стал заметен раскол.
Линии разногласий по отношению к войне появились среди роSSийской экономической элиты. А олигархи, особенно ставшие богатыми до прихода Владимира Путина к власти, начали осторожно высказываться против, - пишет
«За один день они уничтожили все, что мы строили годами. Это катастрофа», – сказал изданию неназванный роSSийский бизнесмен, бывший среди самых богатых россиян, которых пригласили на встречу с Путиным в день начала вторжения.
По меньшей мере четверо олигархов, получивших свое состояние в более либеральные времена Бориса Ельцина, бежали из РоSSии. Еще четверо высокопоставленных чиновника подали в отставку и тоже уехали из страны. Самый высокий пост среди них занимал Анатолий Чубайс, который был специальным представителем Кремля по связям с международными организациями для устойчивого развития. Во времена Ельцина он являлся автором роSSийской приватизации. Но занимающие должности, ключевые для обеспечения функционирования государства, остались. Некоторые из них оказались в ловушке и не могут уйти, даже если захотят. Среди таких - глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая подала заявление об отставке сразу после того, как Запад ввел санкции. Но Путин отказался ее увольнять, - о чем сказали пятеро информированных людей.