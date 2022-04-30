WP: После поражения в битве за Донбасс в Москве может начаться битва элит

Раскол среди роSSийских элит становится все более заметным, олигархи и чиновники встревожены экономическими потерями из-за войны против Украины, информирует ZN.ua.

WP: После поражения в битве за Донбасс в Москве может начаться битва элит
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

После более чем двух месяцев войны РоSSии против Украины молчание или даже молчаливое согласие роSSийских элит начало нарушаться. Опросы уверяют в широкомасштабной поддержке военной агрессии. Но, несмотря на это, в Москве стал заметен раскол.

Линии разногласий по отношению к войне появились среди роSSийской экономической элиты. А олигархи, особенно ставшие богатыми до прихода Владимира Путина к власти, начали осторожно высказываться против, - пишет Washington Post. Большинство из них сосредоточены на собственных бедах. Санкции Запада опустили «железный занавес» на роSSийскую экономику, заморозив заодно десятки миллиардов долларов на счетах роSSийских богачей.

«За один день они уничтожили все, что мы строили годами. Это катастрофа», – сказал изданию неназванный роSSийский бизнесмен, бывший среди самых богатых россиян, которых пригласили на встречу с Путиным в день начала вторжения.

По меньшей мере четверо олигархов, получивших свое состояние в более либеральные времена Бориса Ельцина, бежали из РоSSии. Еще четверо высокопоставленных чиновника подали в отставку и тоже уехали из страны. Самый высокий пост среди них занимал Анатолий Чубайс, который был специальным представителем Кремля по связям с международными организациями для устойчивого развития. Во времена Ельцина он являлся автором роSSийской приватизации. Но занимающие должности, ключевые для обеспечения функционирования государства, остались. Некоторые из них оказались в ловушке и не могут уйти, даже если захотят. Среди таких - глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая подала заявление об отставке сразу после того, как Запад ввел санкции. Но Путин отказался ее увольнять, - о чем сказали пятеро информированных людей.


Лесь Димань, ZN.ua

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