Битва за Донбас та бої на півдні: нова карта бойових дій від британської розвідки

З'явилася карта бойових дій в Україні від британської розвідки станом на 27 червня.

Вона опублікована у Twitter міністерства оборони Великої Британії, інформує Апостроф .

За її даними, російські окупанти готуються відновити наступ із півночі Ізюму.

Для порівняння публікуємо карту станом на 20 червня.

Нагадаємо, за даними американської розвідки та військових експертів, російська армія найближчим часом вичерпає свої бойові можливості для продовження наступу на сході України і буде змушена зупинитися на тлі рекордних втрат РФ у живій силі та військовій техніці.

Як повідомили у зведенні Генштабу вранці 27 червня, ворог рветься до Лисичанська, завдає по місту ракетно-бомбових ударів, проте не може захопити дрібніші населені пункти, що оточують місто.