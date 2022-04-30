Гайдай назвал три направления в Луганской области, где продолжаются тяжелые бои
РоSSийские оккупанты непрерывно обстреливают города и села.
РоSSийские оккупанты на Луганщине хотят преодолеть оборону ВСУ на Попаснянском направлении, в Горной общине и в Рубежном.
Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил 30 апреля в эфире единого телемарафона новостей, сообщает 24 канал.
Захватчики больше всего сейчас штурмуют следующие направления:
- Попаснянское;
- направление Горной общины со стороны Золотого;
- направление Рубежного на Северодонецк.
РоSSийские оккупанты непрерывно обстреливают населенные пункты Луганщины. Но, несмотря на усилия врагов, ВСУ крепко держат оборону. Успехов у оккупантов нет, уточнил Гайдай.
Напомним, что за 29 апреля роSSийские военные разрушили и повредили 20 домов и две школы в Луганской области.
Утром 30 апреля в Попасной Луганской области роSSийские войска обстреляли два эвакуационных автобуса.