Гайдай назвал три направления в Луганской области, где продолжаются тяжелые бои

РоSSийские оккупанты непрерывно обстреливают города и села.

РоSSийские оккупанты на Луганщине хотят преодолеть оборону ВСУ на Попаснянском направлении, в Горной общине и в Рубежном.

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил 30 апреля в эфире единого телемарафона новостей, сообщает 24 канал.

Захватчики больше всего сейчас штурмуют следующие направления:

- Попаснянское;

- направление Горной общины со стороны Золотого;

- направление Рубежного на Северодонецк.

РоSSийские оккупанты непрерывно обстреливают населенные пункты Луганщины. Но, несмотря на усилия врагов, ВСУ крепко держат оборону. Успехов у оккупантов нет, уточнил Гайдай.

Напомним, что за 29 апреля роSSийские военные разрушили и повредили 20 домов и две школы в Луганской области.

Утром 30 апреля в Попасной Луганской области роSSийские войска обстреляли два эвакуационных автобуса.