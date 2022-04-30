Количество пропавших без вести в Украине беспрецедентно в современной мировой истории, – МВД

За время роSSийского вторжения в МВД поступило более 7 тысяч заявлений об исчезновении людей.

Количество пропавших без вести в Украине беспрецедентно в современной мировой истории, – МВД
Фото: МВД

За два месяца полномасштабного вторжения в правоохранительные органы Украины поступило более 7 тысяч заявлений об исчезновении людей.

Об этом заявила заместитель министра МВД Украины Мери Акопян на встрече с делегацией Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP).

По словам Мэри Акопян, масштабы вторжения и, как следствие, количество пропавших без вести в Украине являются беспрецедентными в современной мировой истории.

Впоследствии около половины из семи тысяч были найдены. Также статус неопознанных получили около 2000 тел погибших, из которых 1282 впоследствии опознаны. В рамках уголовных производств на сегодня назначили 927 экспертиз ДНК.

По ее словам, МВД также обращается за помощью к странам-партнерам и международным организациям, просит о поставках реагентов, привлечении дополнительных экспертных групп и создании современного единого реестра пропавших без вести.

Международная комиссия по вопросам пропавших без вести – межправительственная организация, занимающаяся проблемой пропавших без вести в результате вооруженных конфликтов, нарушений прав человека и стихийных бедствий. Штаб-квартира находится в Гааге (Нидерланды).

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