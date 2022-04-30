В Луганской области враг нашел форму ВСУ, может готовить провокации – Гайдай

Жителей Луганщины призвали быть осмотрительными.

В Луганской области роSSийские захватчики нашли одежду Вооруженных Сил Украины, поэтому могут готовиться к провокациям. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

«У нас есть подтвержденная информация, что россияне обнаружили несколько контейнеров с формой наших военных. Мы не можем сказать заранее, на какие провокации они готовы пойти. Чего мы только в Луганской области не видели за время оккупации», – заявил Гайдай.

По словам главы ОВА, он не знает, какие именно провокации готовит враг. Гайдай призвал людей быть бдительными.

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