В Луганской области враг нашел форму ВСУ, может готовить провокации – Гайдай

В Луганской области роSSийские захватчики нашли одежду Вооруженных Сил Украины, поэтому могут готовиться к провокациям. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

«У нас есть подтвержденная информация, что россияне обнаружили несколько контейнеров с формой наших военных. Мы не можем сказать заранее, на какие провокации они готовы пойти. Чего мы только в Луганской области не видели за время оккупации», – заявил Гайдай.

По словам главы ОВА, он не знает, какие именно провокации готовит враг. Гайдай призвал людей быть бдительными.