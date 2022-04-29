NYT: Война в Украине снова сделала Америку арсеналом демократии

Благодаря американскому ленд-лизу, время теперь на стороне Украины в ее обороне от роSSийской агрессии, информирует ZN.ua.

NYT: Война в Украине снова сделала Америку арсеналом демократии
© unsplash/haroldrmendoza

Когда РоSSия вторглась в Украину, мнение о том, что она на самом деле может проиграть, считалось преувеличением. Казалось, что у Владимира Путина есть мощная модернизированная армия, опирающаяся на оборонный бюджет, в десятки раз превышающий украинский.

Победа Украины на первом этапе роSSийской агрессии казалась чудом. Однако даже после нее были сомнения относительно долгосрочных перспектив, - пишет New York Times. До начала вторжения экономика РоSSии была в восемь раз больше, чем украинская. Несмотря на весь ущерб, который санкции причинили роSSийской промышленности, разрушения в Украине, скорее всего, сделали этот разрыв еще большим. Так что можно было бы ожидать, что РоSSия в конце концов победит в битве на истощение, имея больше ресурсов. Но, похоже, этого не происходит.

Никто не может сказать, понимает ли Путин, как война продвигается на самом деле. Его испуганные чиновники не хотят ему говорить правду? Но все агрессивные угрозы РоSSии в адрес Запада и саморазрушающие истерики, такие как отключение Польши и Болгарии от поставки газа, свидетельствуют, что в Москве кто-то все же встревожен, что время не на стороне РоSSии. Чиновники США начали оптимистично говорить не только о том, что роSSийского агрессора удастся сдержать, но и о четкой победе Украины. Как это возможно?

«Ответ в том, что Америка хоть и напрямую не участвует в боях, но снова делает то, что она делала до Перл-Харбора. Мы при поддержке наших союзников стали «арсеналом демократии», давая защитникам свободы все материальные средства для продолжения борьбы», – говорится в статье.

В 1940 году Великобритания, как и Украина в 2022-м, неожиданно одержала победу против врага, казавшегося непобедимым. Королевские ВВС отразили попытку Люфтваффе установить контроль над небом, который был необходим для успешного наступления. Однако в конце 1940 года Великобритания оказалась в тяжелом положении. Оборонительные усилия страны требовали массивного импорта всего: от военного оборудования до базовых вещей, таких как продовольствие и нефть. А деньги при этом кончались.


Лесь Димань, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
Блок рекламы


Похожие новости
К концу войны в Украине могут естественным путем исчезнуть олигархи – ШулякК концу войны в Украине могут естественным путем исчезнуть олигархи – Шуляк
Польша намекнула на готовность охранять небо Словакии в обмен на передачу Украине МиГ-29Польша намекнула на готовность охранять небо Словакии в обмен на передачу Украине МиГ-29
Польша предоставила Украине более 200 танковПольша предоставила Украине более 200 танков
Британские эксперты помогут расследовать военные преступления РоSSии в Украине – МИДБританские эксперты помогут расследовать военные преступления РоSSии в Украине – МИД
Bloomberg: Страх перед ухудшением войны в Украине только приближает это ухудшениеBloomberg: Страх перед ухудшением войны в Украине только приближает это ухудшение
РоSSия потеряла уже около 23 тысяч военных в Украине — Генштаб ВСУРоSSия потеряла уже около 23 тысяч военных в Украине — Генштаб ВСУ
От рук роSSийских оккупантов в Украине погибли 219 детей — Офис генпрокурораОт рук роSSийских оккупантов в Украине погибли 219 детей — Офис генпрокурора
ОБСЕ закрывает Специальную мониторинговую миссию в УкраинеОБСЕ закрывает Специальную мониторинговую миссию в Украине
Война РоSSии против Украины может затянуться на годы — СтолтенбергВойна РоSSии против Украины может затянуться на годы — Столтенберг
Хотят основать "Южную Русь": стали известны настоящие планы орков, документХотят основать "Южную Русь": стали известны настоящие планы орков, документ
Последние новости
Подгружаем последние новости