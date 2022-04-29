NYT: Война в Украине снова сделала Америку арсеналом демократии
Благодаря американскому ленд-лизу, время теперь на стороне Украины в ее обороне от роSSийской агрессии, информирует
Когда РоSSия вторглась в Украину, мнение о том, что она на самом деле может проиграть, считалось преувеличением. Казалось, что у Владимира Путина есть мощная модернизированная армия, опирающаяся на оборонный бюджет, в десятки раз превышающий украинский.
Победа Украины на первом этапе роSSийской агрессии казалась чудом. Однако даже после нее были сомнения относительно долгосрочных перспектив, - пишет
Никто не может сказать, понимает ли Путин, как война продвигается на самом деле. Его испуганные чиновники не хотят ему говорить правду? Но все агрессивные угрозы РоSSии в адрес Запада и саморазрушающие истерики, такие как отключение Польши и Болгарии от поставки газа, свидетельствуют, что в Москве кто-то все же встревожен, что время не на стороне РоSSии. Чиновники США начали оптимистично говорить не только о том, что роSSийского агрессора удастся сдержать, но и о четкой победе Украины. Как это возможно?
«Ответ в том, что Америка хоть и напрямую не участвует в боях, но снова делает то, что она делала до Перл-Харбора. Мы при поддержке наших союзников стали «арсеналом демократии», давая защитникам свободы все материальные средства для продолжения борьбы», – говорится в статье.
В 1940 году Великобритания, как и Украина в 2022-м, неожиданно одержала победу против врага, казавшегося непобедимым. Королевские ВВС отразили попытку Люфтваффе установить контроль над небом, который был необходим для успешного наступления. Однако в конце 1940 года Великобритания оказалась в тяжелом положении. Оборонительные усилия страны требовали массивного импорта всего: от военного оборудования до базовых вещей, таких как продовольствие и нефть. А деньги при этом кончались.