Когда РоSSия вторглась в Украину, мнение о том, что она на самом деле может проиграть, считалось преувеличением. Казалось, что у Владимира Путина есть мощная модернизированная армия, опирающаяся на оборонный бюджет, в десятки раз превышающий украинский.

Победа Украины на первом этапе роSSийской агрессии казалась чудом. Однако даже после нее были сомнения относительно долгосрочных перспектив, - пишет New York Times . До начала вторжения экономика РоSSии была в восемь раз больше, чем украинская. Несмотря на весь ущерб, который санкции причинили роSSийской промышленности, разрушения в Украине, скорее всего, сделали этот разрыв еще большим. Так что можно было бы ожидать, что РоSSия в конце концов победит в битве на истощение, имея больше ресурсов. Но, похоже, этого не происходит.

Никто не может сказать, понимает ли Путин, как война продвигается на самом деле. Его испуганные чиновники не хотят ему говорить правду? Но все агрессивные угрозы РоSSии в адрес Запада и саморазрушающие истерики, такие как отключение Польши и Болгарии от поставки газа, свидетельствуют, что в Москве кто-то все же встревожен, что время не на стороне РоSSии. Чиновники США начали оптимистично говорить не только о том, что роSSийского агрессора удастся сдержать, но и о четкой победе Украины. Как это возможно?

«Ответ в том, что Америка хоть и напрямую не участвует в боях, но снова делает то, что она делала до Перл-Харбора. Мы при поддержке наших союзников стали «арсеналом демократии», давая защитникам свободы все материальные средства для продолжения борьбы», – говорится в статье.

В 1940 году Великобритания, как и Украина в 2022-м, неожиданно одержала победу против врага, казавшегося непобедимым. Королевские ВВС отразили попытку Люфтваффе установить контроль над небом, который был необходим для успешного наступления. Однако в конце 1940 года Великобритания оказалась в тяжелом положении. Оборонительные усилия страны требовали массивного импорта всего: от военного оборудования до базовых вещей, таких как продовольствие и нефть. А деньги при этом кончались.