"Всю Украину вытравить до самого Львова": оккупанты не стесняются своих целей на войне

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

СБУ перехватила разговор оккупантов, в которых они признались об истинных своих целях на войне в Украине.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 65-е сутки защищают свою землю от роSSийских оккупационных войск. Все это время враг говорит, что пытается "освободить" украинцев. Но очередной перехват от СБУ, который служба опубликовала в своем тг-канале, доказывает, что "освобождением" оккупанты считают уничтожение украинской нации.

"Об этом свидетельствует перехват СБУ, на котором контрактник из роSSийской глубинки Иван Клименко разговаривает со своей матерью.

"Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину нужно вытравить просто, до самого Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть", - говорит русское существо, собирающееся ножом вырезать свастику на телах погибших украинцев", - было отмечено в публикации.

Также у Ивана были довольно интересные фото в социальных сетях, на которых можно заметить знакомые знаки, передает СБУ.


Артём Батечко, politeka.net

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