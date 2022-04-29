"Мы не будем платить рублями за кровь Украины", – Моравецкий после встречи с премьером Чехии

Главы правительств подчеркивают, что украинцы нуждаются в политической поддержке и гуманитарной и военной помощи.

"Мы не будем платить рублями за кровь Украины", – Моравецкий после встречи с премьером Чехии
Прем?єри Польщі та Чехії
Фото: Матеуш Моравецький

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел в Варшаве встречу с главой правительства Чехии Петром Фиалой.

Они обсуждали поддержку Украины и противодействие РоSSии, сообщил Моравецкий в Twitter.

"Как и 15 марта в Киеве, так и сегодня в Варшаве мы посылаем четкий сигнал: Украина нуждается в политической поддержке, гуманитарной и военной помощи. Польша и Чехия строят энергетическое сотрудничество, которое укрепит независимость от РФ. Мы не будем платить рублями за кровь Украины", – подчеркнул премьер-министр Польши.

Напомним, Польше, как и Болгарии, РоSSия прекратила поставки газа в ответ на отказ платить рублями, а не евро.

Ультиматум о рублевых расчетах в начале апреля выдвинул президент РФ. Это связано с попыткой удержать на плаву роSSийскую экономику, пораженную санкциями за войну в Украине.

В Евросоюзе предупредили, что будут рассматривать открытие европейскими энергетическими компаниями второго счета в Газпромбанке в рублях как нарушение санкций против РоSSии.

Все больше европейских стран начинают выстраивать энергетическую независимость от РФ и отказываются от нефти и газа.

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