В Офисе президента отчитались о восстановлении освобожденных от оккупантов территорий

На Киевщине почти полтысячи населенных пунктов уже со светом.

На сегодняшний день полностью или частично восстановлено электроснабжение более чем в 460 населенных пунктах Киевской области для 260 тысяч потребителей.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Чиновник рассказал, что дорожники расчистили более 380 дорог и улиц в Киевской области, из них 234 км – улицы освобожденных от оккупантов Ирпеня, Бучи, Бородянки, Ворзеля, Гостомеля. Сегодня Укравтодор начал убирать улицы поселка Горенка.

Возобновлено движение на 20 временных переправах, еще четыре – в работе.

Кроме того, завершено проведение водопровода до Ирпеня. Отныне город соединен с водопроводной системой Киева . Полностью восстановлено водоснабжение Немешаева. Распределение газа восстановлено в 111 населенных пунктах.

Как отметил Тимошенко, идет разработка стратегии восстановления и модернизации страны. В частности, для 186 000 внутренне перемещенных лиц запланировано построить 53 000 квартир.

Напомним, в Буче, Бородянке и Ирпене возобновляет работу Укрпочта.