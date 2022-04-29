The Economist: Насколько прогнила армия РоSSии?

Сила современной роSSийской армии должна была показать миру, что Владимир Путин отстроил величие страны после унизительного распада СССР . В то же время слабый прогресс и тяжелые потери на войне против Украины разоблачили глубокие недостатки самой РоSSии.

Для тех, кому грозит агрессия Путина, провал роSSийской армии – это облегчение. К сожалению, у ядерного государства теперь есть, что всем доказывать, - пишет The Economist .

Аналитики The Economist оценили, насколько прогнила роSSийская армия. Оборонный бюджет составляет более 250 миллиардов долларов. Это в три раза больше, чем у Великобритании или Франции. Но значительная часть этих денег растрачивают или воруют. Путин и его командиры высшего звена держат в тайне свои планы по вторжению от старших офицеров. Это говорит о большом недоверии между ними. Недовольные солдаты, которых кормили просроченными пайками, дезертировали, бросив технику. Другие из них пытали, насиловали и убивали гражданских, чтобы Кремль их наградил. РоSSия не смогла установить контроль над небом или соединить силу своих ВВС с танками, артиллерией и пехотой. Погрязшие в коррупции, безынициативные и не способные учиться на ошибках генералы отвергли передовые военные доктрины, скатившись к разрушению городов и терроризированию гражданских.