The Economist: Насколько прогнила армия РоSSии?

Провал в войне против Украины разрушает последний аргумент Москвы, почему ее следует считать глобальным игроком, но даже так Путин остается очень опасным, информирует ZN.ua.

The Economist: Насколько прогнила армия РоSSии?
© КГГА, Алексей Самсонов

Сила современной роSSийской армии должна была показать миру, что Владимир Путин отстроил величие страны после унизительного распада СССР. В то же время слабый прогресс и тяжелые потери на войне против Украины разоблачили глубокие недостатки самой РоSSии.

Для тех, кому грозит агрессия Путина, провал роSSийской армии – это облегчение. К сожалению, у ядерного государства теперь есть, что всем доказывать, - пишет The Economist.

Аналитики The Economist оценили, насколько прогнила роSSийская армия. Оборонный бюджет составляет более 250 миллиардов долларов. Это в три раза больше, чем у Великобритании или Франции. Но значительная часть этих денег растрачивают или воруют. Путин и его командиры высшего звена держат в тайне свои планы по вторжению от старших офицеров. Это говорит о большом недоверии между ними. Недовольные солдаты, которых кормили просроченными пайками, дезертировали, бросив технику. Другие из них пытали, насиловали и убивали гражданских, чтобы Кремль их наградил. РоSSия не смогла установить контроль над небом или соединить силу своих ВВС с танками, артиллерией и пехотой. Погрязшие в коррупции, безынициативные и не способные учиться на ошибках генералы отвергли передовые военные доктрины, скатившись к разрушению городов и терроризированию гражданских.


Лесь Димань, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
Блок рекламы


Похожие новости
Вторая армия мира училась летать: в рф столкнулись два вертолета, появились кадры с места ЧПВторая армия мира училась летать: в рф столкнулись два вертолета, появились кадры с места ЧП
Президент Молдовы признала, что её армия небоеспособнаПрезидент Молдовы признала, что её армия небоеспособна
CEPA: После всех поражений в Украине армия РоSSии хочет еще больше войны, а не меньшеCEPA: После всех поражений в Украине армия РоSSии хочет еще больше войны, а не меньше
С начала вторжения в Украину армия РФ потеряла уже около 22 400 военных — Генштаб ВСУС начала вторжения в Украину армия РФ потеряла уже около 22 400 военных — Генштаб ВСУ
Армия РФ продолжает штурм мариупольской "Азовстали"Армия РФ продолжает штурм мариупольской "Азовстали"
Армия РФ может применить химоружие на "Азовстали" – ГУРАрмия РФ может применить химоружие на "Азовстали" – ГУР
The Economist: У войны в Украине нет хорошего конца для РоSSииThe Economist: У войны в Украине нет хорошего конца для РоSSии
WP: Армия РоSSии не способна пробить коридор в ПриднестровьеWP: Армия РоSSии не способна пробить коридор в Приднестровье
The Economist: Война в Украине – месть за тихую смерть империи СССРThe Economist: Война в Украине – месть за тихую смерть империи СССР
Business Insider: Армия РоSSии слишком истощена, чтобы дальше воевать с УкраинойBusiness Insider: Армия РоSSии слишком истощена, чтобы дальше воевать с Украиной
Последние новости
Подгружаем последние новости