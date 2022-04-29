The Economist: Насколько прогнила армия РоSSии?
Провал в войне против Украины разрушает последний аргумент Москвы, почему ее следует считать глобальным игроком, но даже так Путин остается очень опасным, информирует
Сила современной роSSийской армии должна была показать миру, что Владимир Путин отстроил величие страны после унизительного распада СССР. В то же время слабый прогресс и тяжелые потери на войне против Украины разоблачили глубокие недостатки самой РоSSии.
Для тех, кому грозит агрессия Путина, провал роSSийской армии – это облегчение. К сожалению, у ядерного государства теперь есть, что всем доказывать, - пишет
Аналитики The Economist оценили, насколько прогнила роSSийская армия. Оборонный бюджет составляет более 250 миллиардов долларов. Это в три раза больше, чем у Великобритании или Франции. Но значительная часть этих денег растрачивают или воруют. Путин и его командиры высшего звена держат в тайне свои планы по вторжению от старших офицеров. Это говорит о большом недоверии между ними. Недовольные солдаты, которых кормили просроченными пайками, дезертировали, бросив технику. Другие из них пытали, насиловали и убивали гражданских, чтобы Кремль их наградил. РоSSия не смогла установить контроль над небом или соединить силу своих ВВС с танками, артиллерией и пехотой. Погрязшие в коррупции, безынициативные и не способные учиться на ошибках генералы отвергли передовые военные доктрины, скатившись к разрушению городов и терроризированию гражданских.