Стало известно уже о 1187 погибших жителях Киевщины от рук оккупантов, еще 200 пропали без вести, - Небитов

Только за вчерашние сутки в области обнаружили тела 26 жителей.

По состоянию на 29 апреля уже 1187 гражданских жителей Киевской области погибли от рук роSSийских захватчиков.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов во время национального телемарафона.

"Каждый день длится эта работа (по поиску убитых - Ред.). И например, Бородянка вчера уже пересекла границу 100 человек - 110 тел погибших найдено в Бородянке... Лидером является Бучанский район, в котором найдено более 1080 тел погибших. Чуть меньше - Броварской и Вышгородский районы", - сказал Небитов.

По его словам, сообщают об обнаруженных телах и жителях области, которые возвращаются домой из более безопасных мест пребывания.

За вчерашние сутки спасатели Киевщины обнаружили еще 26 погибших, добавил начальник областной полиции.

Еще 200 человек остаются пропавшими без вести.

Напомним, сегодня также стало известно, что в Черниговской области спасатели извлекли из-под завала тела двух погибших.

Как сообщало издание The Guardian, десятки мирных жителей Киевской области были убиты тонкими металлическими дротиками от снарядов, которые называются "флешеты". Проволоки находят патологоанатомы в головах и груди убитых.