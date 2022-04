Битва за Донбасс: РоSSия понесла значительные потери при захвате небольшой территории – разведка Британии

“Битва за Донбасс" остается главным стратегическим направлением РоSSии в Украине, заявило в пятницу министерство обороны Великобритании, но росссийская армия понесла значительные потери за ограниченные территориальные приобретения.

РоSSия вывела свои войска из-под Киева в марте после того, как не смогла взять столицу на начальных этапах вторжения 24 февраля, и начала массированное наступление на Донбассе.

Москва считает, что победа в "битве за Донбасс" имеет решающее значение для достижения заявленной цели - установления контроля над Донецкой и Луганской областями, сообщило министерство обороны Великобритании.

"Бои были особенно тяжелыми вокруг Лисичанска и Северодонецка, с попыткой продвижения на юг от Изюма в направлении Славянска", - говорится в сообщении министерства в Твиттере.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/94lb8T09GX



?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/Shgw19Ejz0 — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) April 29, 2022

Из-за сильного сопротивления Украины роSSийские территориальные успехи были ограничены и достигнуты значительной ценой, добавило Министерство в регулярном бюллетене.

Самые ожесточенные бои и обстрелы происходят на юге и востоке Украины, а южный порт Мариуполь находится в осаде уже несколько месяцев и лежит в руинах. Его оставшиеся жители и украинские войска укрываются под землей на металлургическом заводе "Азовсталь".