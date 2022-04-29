Битва за Донбасс: РоSSия понесла значительные потери при захвате небольшой территории – разведка Британии

Возле Лисичанска и Северодонецка были крупные бои.

Битва за Донбасс: РоSSия понесла значительные потери при захвате небольшой территории – разведка Британии
© Штаб ООС / Facebook

“Битва за Донбасс" остается главным стратегическим направлением РоSSии в Украине, заявило в пятницу министерство обороны Великобритании, но росссийская армия понесла значительные потери за ограниченные территориальные приобретения.

РоSSия вывела свои войска из-под Киева в марте после того, как не смогла взять столицу на начальных этапах вторжения 24 февраля, и начала массированное наступление на Донбассе.

Москва считает, что победа в "битве за Донбасс" имеет решающее значение для достижения заявленной цели - установления контроля над Донецкой и Луганской областями, сообщило министерство обороны Великобритании.

"Бои были особенно тяжелыми вокруг Лисичанска и Северодонецка, с попыткой продвижения на юг от Изюма в направлении Славянска", - говорится в сообщении министерства в Твиттере.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 April 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/94lb8T09GX

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/Shgw19Ejz0

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) April 29, 2022

Из-за сильного сопротивления Украины роSSийские территориальные успехи были ограничены и достигнуты значительной ценой, добавило Министерство в регулярном бюллетене.

Самые ожесточенные бои и обстрелы происходят на юге и востоке Украины, а южный порт Мариуполь находится в осаде уже несколько месяцев и лежит в руинах. Его оставшиеся жители и украинские войска укрываются под землей на металлургическом заводе "Азовсталь".


Александр Хребет, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия потеряла уже около 23 тысяч военных в Украине — Генштаб ВСУРоSSия потеряла уже около 23 тысяч военных в Украине — Генштаб ВСУ
ПВО уничтожила над Донбассом вражеский самолет и крылатую ракетуПВО уничтожила над Донбассом вражеский самолет и крылатую ракету
РФ перебросила часть войск из Мариуполя на Запорожское направление — разведка СШАРФ перебросила часть войск из Мариуполя на Запорожское направление — разведка США
РФ 11 раз в сутки обстреляла Донбасс, есть погибшие, - НацполицияРФ 11 раз в сутки обстреляла Донбасс, есть погибшие, - Нацполиция
«РоSSияне пытаются унизить все, что олицетворяет ООН» – Зеленский про обстрел Киева
РоSSия ударила ракетами по Фастову, - ПавлюкРоSSия ударила ракетами по Фастову, - Павлюк
ВСУ снова отбросили оккупантов от Харькова и нанесли потери врагу под ИзюмомВСУ снова отбросили оккупантов от Харькова и нанесли потери врагу под Изюмом
Во время встречи генсека ООН с Зеленским в Киеве РоSSия нанесла по столице ракетный ударВо время встречи генсека ООН с Зеленским в Киеве РоSSия нанесла по столице ракетный удар
Авиация рф разбомбила госпиталь на территории "Азовстали", есть жертвы и раненые: видео с местаАвиация рф разбомбила госпиталь на территории "Азовстали", есть жертвы и раненые: видео с места
Враг получает жесткий отпор на Юге, но продолжает штурм Донбасса: карта боевых действийВраг получает жесткий отпор на Юге, но продолжает штурм Донбасса: карта боевых действий
Последние новости
Подгружаем последние новости