ВСУ подбирается к границе с рф, оккупанты захватили украинское село: обстановка на фронте изменилась

украинские военные, бойцы ВСУ

Битва за Донбасс остается главным стратегическим фокусом россии для достижения заявленной цели.

Обновленная карта обстановки на Востоке Украины от европейских экспертов войны - обстановка на фронте изменилась. Фото были опубликованы в сети на многих Телеграм-каналах.

По их мнению, украинские войска вошли на окраину Русской Лозовой. ВСУ подтвердили, что получили полный контроль над Кутузовкой ( Харьковская область) - украинская армия подбирается к границе с рф.

С другой стороны фронта, оккупанты продвинулись западнее Херсона, двигаясь на северо-запад от Молодецкого, сумев выйти и захватить село Таврийское. В конце концов ВСУ их остановили в Новой Заре.

При этом британская разведка сообщает, что битва за Донбасс остается главным стратегическим фокусом россии для достижения заявленной цели.

Бои были особенно тяжелыми вокруг Лисичанска и Северодонецка, с попытками продвижения на юг от Изюма к Славянску.


Александра Павленко, politeka.net

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