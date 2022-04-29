ВСУ подбирается к границе с рф, оккупанты захватили украинское село: обстановка на фронте изменилась
Битва за Донбасс остается главным стратегическим фокусом россии для достижения заявленной цели.
Обновленная карта обстановки на Востоке Украины от европейских экспертов войны - обстановка на фронте изменилась. Фото были опубликованы в сети на многих Телеграм-каналах.
По их мнению, украинские войска вошли на окраину Русской Лозовой. ВСУ подтвердили, что получили полный контроль над Кутузовкой ( Харьковская область) - украинская армия подбирается к границе с рф.
С другой стороны фронта, оккупанты продвинулись западнее Херсона, двигаясь на северо-запад от Молодецкого, сумев выйти и захватить село Таврийское. В конце концов ВСУ их остановили в Новой Заре.
При этом британская разведка сообщает, что битва за Донбасс остается главным стратегическим фокусом россии для достижения заявленной цели.
Бои были особенно тяжелыми вокруг Лисичанска и Северодонецка, с попытками продвижения на юг от Изюма к Славянску.