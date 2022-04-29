В Новоайдаре нашли убитым местного коллаборанта
Павел Шароградский исчез 25 апреля.
В Луганской области во временно оккупированном пгт Новоайдар нашли убитым выстрелом в голову и ранениями на теле пропавшего 25 апреля местного коллаборанта Павла Шароградского.
Как
После оккупации Новоайдар сотрудничал с врагами и предоставлял им информацию о патриотах, участниках АТО/ООС, членах их семей и о сотрудниках местной администрации с проукраинскими взглядами.
Был похищен из помещения Щастинской РГА, где участвовал в совещании с лицами в балаклавах и военной форме армии РФ.
Украинские правоохранительные органы в отношении Павла Шароградского возбудили уголовное дело о государственной измене. Выясняются обстоятельства, причины и мотивы произошедшего.