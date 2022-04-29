В Новоайдаре нашли убитым местного коллаборанта

В Луганской области во временно оккупированном пгт Новоайдар нашли убитым выстрелом в голову и ранениями на теле пропавшего 25 апреля местного коллаборанта Павла Шароградского.

Как сообщили в Главном управлении разведки Украины, до начала роSSийского вторжения Павел Шароградский был «профессиональным общественным деятелем». Одно время был директором коммунального учреждения Новоайдарский поселковый центр «Спорт для всех» и учредителем ОО «Новоайдарская сечь». Никакого бизнеса или высокодоходной работы не имел, впрочем, представлял себя как высокообеспеченного человека.

После оккупации Новоайдар сотрудничал с врагами и предоставлял им информацию о патриотах, участниках АТО/ООС, членах их семей и о сотрудниках местной администрации с проукраинскими взглядами.

Был похищен из помещения Щастинской РГА, где участвовал в совещании с лицами в балаклавах и военной форме армии РФ .

Украинские правоохранительные органы в отношении Павла Шароградского возбудили уголовное дело о государственной измене. Выясняются обстоятельства, причины и мотивы произошедшего.