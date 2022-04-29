Несколько стран призывают своих граждан немедленно покинуть Приднестровье

Израиль и Германия обратились к своим гражданам и заявили, что они настоятельно рекомендуют «как можно скорее» выехать с территории Приднестровья и пока не планировать туда никаких поездок, ввиду резкой дестабилизации ситуации в регионе. Соответствующее обращение опубликовали МИД Израиля и ФРГ.

«В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Приднестровском регионе и учитывая, что возможности МИД оказывать помощь гражданам Израиля, которые там проживают, ограничены, граждан Израиля призывают как можно скорее покинуть Приднестровье. Кроме того, МИД призывает граждан Израиля, которые планируют прибыть в Приднестровье в ближайшее время, отменить свою поездку в настоящее время», — говорится на сайте внешнеполитического ведомства Израиля.

Немецкий МИД заявил, что «ситуация с безопасностью в Приднестровье ухудшилась» и поездки туда «категорически не рекомендуются».