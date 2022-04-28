Именно роSSийские солдаты ездили и ходили мимо тел убитых в Буче, - американские СМИ обнародовали видеодоказательство

Видео с дрона опровергает фейк роSSийской пропаганды об инсценировке трагедии и провокации со стороны Украины.

Американский телеканал CNN обнародовал новое видео, снятое с дрона над Бучей 12-13 марта. На нем видно, как роSSийская техника ездит по улицам мимо тел убитых жителей, сообщает "Украинская правда".

Сотрудники телеканала проверили и подтвердили, что съемки этим дроном велись над Бучей именно в эти дни – во время роSSийской оккупации города.

На видео видно, как на улицах лежат тела людей в той же одежде, что и трупы, найденные украинскими военными и международными журналистами 1-3 апреля, после освобождения Бучи от роSSийской оккупации.

Мимо погибших ездили на технике и ходили русские захватчики. Это видео подтверждает факт, что убийства этих мирных жителей Бучи произошли в то время, когда город находился под роSSийской оккупацией. И в то же время оно опровергает утверждение роSSийских властей о провокации и инсценировании со стороны украинской стороны.

Напомним, по информации городского головы Бучи, оккупанты убили 412 человек. В Киевской области полиция обнаружила более 800 убитых целыми семьями гражданских.