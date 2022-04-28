"Есть пострадавшие": орки ударили ракетами по центру Киеву, Кличко и ГСЧС сообщили подробности

Мэр Киева Виталий Кличко и спикер ГСЧС Светлана Водолага сообщили первые подробности о ракетных ударах по столице Украины.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 64-е сутки защищаются от оккупационных войск россии. Хоть врага и выгнали от Киева , но он продолжает активно обстреливать столицу ракетами. И сегодня, 28 апреля, стало известно о двух ракетных ударах по Киеву . Кличко уже успел прокомментировать событие в своем тг-канале.

"Друзья! Вечером враг обстрелял Киев . Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", - отметил мэр в публикации.

После этого ситуацию прокомментировала спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага.

"Два попадания. Один объект, один жилой сектор возле объекта. Попадание было в первые этажи, а на верхних есть люди", - сказала спикер.

Независимые журналисты Беларуси отметили, что ракеты, скорее всего, были запущены со стороны Мозыря.

"20:18 Мозырь. Глухой взрыв, как от пуска ракет с истребителей.

Дополнено: был взрыв в Киеве . Высока вероятность, что причиной этому запуск с территории Беларуси".

Также удар успел прокомментировать советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.