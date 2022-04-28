"Есть пострадавшие": орки ударили ракетами по центру Киеву, Кличко и ГСЧС сообщили подробности

"Есть пострадавшие": орки ударили ракетами по центру Киеву, Кличко и ГСЧС сообщили подробности

Мэр Киева Виталий Кличко и спикер ГСЧС Светлана Водолага сообщили первые подробности о ракетных ударах по столице Украины.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 64-е сутки защищаются от оккупационных войск россии. Хоть врага и выгнали от Киева, но он продолжает активно обстреливать столицу ракетами. И сегодня, 28 апреля, стало известно о двух ракетных ударах по Киеву. Кличко уже успел прокомментировать событие в своем тг-канале.

"Друзья! Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", - отметил мэр в публикации.

После этого ситуацию прокомментировала спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага.

"Два попадания. Один объект, один жилой сектор возле объекта. Попадание было в первые этажи, а на верхних есть люди", - сказала спикер.

Независимые журналисты Беларуси отметили, что ракеты, скорее всего, были запущены со стороны Мозыря.

"20:18 Мозырь. Глухой взрыв, как от пуска ракет с истребителей.

Дополнено: был взрыв в Киеве. Высока вероятность, что причиной этому запуск с территории Беларуси".

Также удар успел прокомментировать советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Ракетные удары по центру столицы в ходе официального визита Генерального секретаря ООН. Еще позавчера Антонио Гутерриш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните, почему РоSSия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?", - отметил Подоляк.


Артём Батечко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
Блок рекламы


Похожие новости
"Я видел эти списки": появились новые подробности зверств оккупантов на Киевщине"Я видел эти списки": появились новые подробности зверств оккупантов на Киевщине
В Приднестровье мужчин возрастом до 55 лет призвали на "специальные сборы": все подробностиВ Приднестровье мужчин возрастом до 55 лет призвали на "специальные сборы": все подробности
"Обменный фонд": в украинской разведке сообщили о фактах массового похищения людей оккупантами"Обменный фонд": в украинской разведке сообщили о фактах массового похищения людей оккупантами
В РоSSии подполковник полиции убил подельника "Моторолы": подробности делаВ РоSSии подполковник полиции убил подельника "Моторолы": подробности дела
Шпионили за теробороной и ВСУ: роSSийских агентов задержали на Днепропетровщине, подробностиШпионили за теробороной и ВСУ: роSSийских агентов задержали на Днепропетровщине, подробности
Несмотря на настойчивость рф: в разведке сообщили, кто отказал Путину воевать в УкраинеНесмотря на настойчивость рф: в разведке сообщили, кто отказал Путину воевать в Украине
"Ограниченный доступ": в британской разведке сообщили о неудачах авиации рф и успехах ВСУ"Ограниченный доступ": в британской разведке сообщили о неудачах авиации рф и успехах ВСУ
Литва готова поставлять в Украину еще больше оружия: появились подробностиЛитва готова поставлять в Украину еще больше оружия: появились подробности
В Приднестровье неспокойно: все подробности о взрывах и реакция Молдовы, Украины и РоSSииВ Приднестровье неспокойно: все подробности о взрывах и реакция Молдовы, Украины и РоSSии
В Попасной сейчас "ад": фото и подробности о бояхВ Попасной сейчас "ад": фото и подробности о боях
Последние новости
Подгружаем последние новости