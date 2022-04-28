FT: Путин нагло нарушил ядерное табу со времен Карибского кризиса

Готовность Владимира Путина прибегать к угрозам ядерной угрозой, с определенной точки зрения, можно расценить как хороший знак. Это ведь означает, что РоSSия, скорее всего, проигрывает в войне против Украины. Но эти угрозы тоже могут быть потенциально катастрофическими.

Об этом пишет Financial Times , добавляя, что если целью Путина было испугать Запад, тогда ему это не удалось. НАТО продолжает поставлять оружие Украине. Вопрос в том, что он сделает, если поймет, что роSSийское поражение в войне неизбежно. Путин продолжает намекать, что он точно знает ответ. Во всяком случае, джин уже выпущен из бутылки.

Путин нарушил табу на ядерные угрозы, возникшее после Карибского кризиса. Уже сам этот факт свидетельствует о том, что мир теперь на неизведанной территории.

«Большинство людей об этом не знает, но мир вступил в наиболее опасный период с 1962 года, когда произошел Карибский кризис. Большинство из тех, кому до 50 лет, выросли с мнением, что ядерный призрак – это реликт прошлого века. За последние несколько недель перспектива обмена ядерными ударами стала самой большой угрозой для мира в этом столетии», – говорится в статье.