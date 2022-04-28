Советники лидеров будущих стран-гарантов безопасности Украины обсуждают проект соглашения, – Зеленский

Украина серьезно относится к предстоящему документу о гарантиях безопасности. Особенно взвешенно – к кругу стран-партнеров, которые должны не подвести в случае какой-либо агрессии в будущем.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым по случаю его визита в Киев .

"На сегодняшний день, я считаю, для нас важно решить вопросы современной войны с РФ и восстановить свою территориальную целостность. Мы уже понимаем, что нам непросто с такими соседями, и поэтому мы говорим о фундаментальном договоре, обязанностях, которые на себя могут взять страны- гаранты безопасности", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что договор и гарантии предметнее и мощнее, чем просто слова, потому что за ними идут человеческие жизни.

Сейчас этот документ готовится. Советники безопасности, представители тех или иных лидеров будущего круга гарантов безопасности собираются и обсуждают вопросы онлайн и офлайн.

Зеленский заметил, что Украина хочет получить максимум для государства и людей.

"Они будут, эти гарантии, как объединенные, так и единичные. Но все же я хочу, чтобы мы дождались результата", – заявил глава государства.

Напомним, Украина настаивает, что война с Россией должна завершиться подписанием международного соглашения по обеспечению безопасности. Предполагается, что у стран-подписантов в случае нового нападения на Украину есть три дня на консультации, после чего они должны помогать в отражении атак, включая закрытие неба и другие необходимые шаги.