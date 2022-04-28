NYT: Война в Украине может выйти за пределы украинских границ

В течение 9 недель президент США Джо Байден и западные союзники отмечали необходимость позаботиться, чтобы роSSийская война против Украины оставалась в пределах украинских границ. Теперь в Вашингтоне и европейских столицах растет страх, что конфликт может перерасти в более широкую войну, расширившись на соседние страны и киберпространство. Кроме того, Москва может отрезать поставки газа в страны НАТО.

В долгосрочной перспективе такое расширение может перерасти в более прямой конфликт между Вашингтоном и Москвой, напоминающий Холодную войну, в которой каждая из сторон будет пытаться ослабить другую. Об этом пишет New York Times .