NYT: Война в Украине может выйти за пределы украинских границ
Эксперты говорят, что конец Холодной войны на самом деле был «миражом», и теперь противостояние Запада и Востока снова возобновилось, информирует
В течение 9 недель президент США Джо Байден и западные союзники отмечали необходимость позаботиться, чтобы роSSийская война против Украины оставалась в пределах украинских границ. Теперь в Вашингтоне и европейских столицах растет страх, что конфликт может перерасти в более широкую войну, расширившись на соседние страны и киберпространство. Кроме того, Москва может отрезать поставки газа в страны НАТО.
В долгосрочной перспективе такое расширение может перерасти в более прямой конфликт между Вашингтоном и Москвой, напоминающий Холодную войну, в которой каждая из сторон будет пытаться ослабить другую. Об этом пишет
За последние три дня министр обороны США призвал к усилиям, нацеленным на сокращение возможностей роSSийской армии, чтобы она потеряла способность вторгаться в соседние страны на многие годы. РоSSия же отрезала от поставок газа в Польшу и Болгарию, которые присоединились к НАТО после распада СССР. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен быстро осудила это как инструмент шантажа. Тем временем взрывы прогремели в Приднестровье на территории Молдовы, которая может стать новой жертвой агрессии Москвы. А в самой РоSSии взорвались нефтебазы и даже ракетный завод при загадочных обстоятельствах. Также Москва все чаще стала напоминать миру о своих размерах и ядерном арсенале, намекая, что если обычные войска Путина потерпят унизительное поражение, у него есть еще один козырь.