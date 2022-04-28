Байден предлагает направить замороженные в США роSSийские активы в помощь украинцам

Он представил ряд законопроектов.

Байден предлагает направить замороженные в США роSSийские активы в помощь украинцам
© Flickr/White House

Президент США Джозеф Байден просит одобрить пакет законов, которые упростят использование активов физлиц, связанных с РФ, для оказания помощи Украине, сообщил в четверг Белый дом.

Согласно сообщению президент США «направит предложения о всеобъемлющем пакете законов, которые дадут дополнительные возможности властям США добиваться того, чтобы власти РФ и роSSийские олигархи несли ответственность» за ситуацию в Украине.

Среди предложений, в частности, использование конфискованных активов подпадающих под санкции лиц для финансирования помощи Украине. В Белом доме говорят, что Госдеп, Минюст и Минфин США будут совместно принимать решение об использовании активов, замороженных «в связи с коррупцией, нарушениями санкций и мер по экспортному контролю, а также в связи с рядом других нарушений».

Также, предложение Байдена, по оценке Белого дома, позволит США создать «более гибкий административный процесс с участием Минфина и Минюста для конфискации в США собственности роSSийских олигархов, подвергшихся санкциям».


Ирина Знась, ZN.ua

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