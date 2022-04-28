Враг получает жесткий отпор на Юге, но продолжает штурм Донбасса: карта боевых действий

РоSSийские войска по состоянию на 28 апреля продолжают продвижение на востоке и в дальнейшем штурмуют Донбасс. При этом враг получил жесткий отпор на юге, информирует Апостроф.

Об этом свидетельствует актуальная карта сражений в Украине от Министерства обороны Британии.

Так, противник продолжил стабильное продвижение как из города Изюм, так и во время штурма вдоль линии столкновения на востоке Украины. За сутки роSSийские войска захватили несколько небольших городов на запад от Изюма (г. Заводы и окрестности Большой Камышевахи). Линия продвижения отошла от их целей – Донецкой и Луганской областей. Очевидно, что россияне планируют обойти украинские оборонные позиции с фланга на дорогу в направлении Барвенкового и Славянска. Противник продолжает частичное оцепление Харькова и обстреливает гражданскую инфраструктуру по всей области.

РоSSийская армия в дальнейшем бомбит Мариуполь, а именно – завод "Азовсталь".

Также роSSийские войска незначительно продвинулись на фронтовых штурмах Северодонецка, Рубежного и Попасной и продолжали наносить удары по всей линии фронта. Как отмечал украинский Генштаб, роSSийские войска захватили населенный пункт Новотошковское в нескольких десятках киллометрах на юг от Северодонецка, пытаясь продвигаться дальше на запад. Кроме того, россияне наступали на юг из района Сватово, дополнительно захватили город Заречное. ВСУ отбили атаки РоSSии в Авдейке возле Донецка.

Кроме того, роSSийские войска продолжали обстреливать всю линию столкновения вдоль южной оси и усиливать передовые позиции, предположительно готовясь к возобновлению наступательных действий на Николаев и Кривой Рог Днепропетровской области.

Также локальные бои продолжались на Николаевском направлении. При этом роSSийские войска провели неудачные атаки на Таврическое и Новую Зарю. Украинские войска отбили Широкое, Новопетровку и Любино в 50 километрах к северу от Херсона. Очевидно, что роSSийские войска постараются начать более масштабные наступательные операции в ближайшие дни для захвата всей Херсонской области. Однако успешные украинские контратаки, возможно, задержают, а то и вовсе сорвут роSSийские планы.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты наращивают темпы наступления, наибольшая активность наблюдается в Слобожанском и Донецком направлениях.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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