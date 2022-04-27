Размер военной помощи нашему государству составляет почти 225 млн долл., еще 65 млн – в виде гуманитарной помощи.
Австралия отправила в Украину шесть 155-мм гаубиц М-777, - СМИ
Австралия даст Украине больше тяжелого артиллерийского вооружения и боеприпасов, сообщает AAPNews.
Речь идет о шести 155-мм гаубицах M-777 вместе с боеприпасами.
Общий размер военной помощи Австралии составляет 225 млн. дол. Еще 65 млн – в виде гуманитарной помощи вместе с более чем 70 тысячами тонн угля.
"Австралийское правительство продолжит искать возможности для дальнейшей военной помощи там, где оно сможет оперативно предоставить необходимые возможности вооруженным силам Украины", - подчеркнул премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
Напомним, в начале апреля Австралия передала Украине 20 бронеавтомобилей "Бушмастер" и заявила о дополнительной военной помощи на $20 миллионов. Позже страна ввела санкции против роSSийских Газпрома, РЖД и КамАЗа.