Австралия отправила в Украину шесть 155-мм гаубиц М-777, - СМИ

Размер военной помощи нашему государству составляет почти 225 млн долл ., еще 65 млн – в виде гуманитарной помощи.

Австралия даст Украине больше тяжелого артиллерийского вооружения и боеприпасов, сообщает AAPNews.

Речь идет о шести 155-мм гаубицах M-777 вместе с боеприпасами.

Общий размер военной помощи Австралии составляет 225 млн. дол. Еще 65 млн – в виде гуманитарной помощи вместе с более чем 70 тысячами тонн угля.

"Австралийское правительство продолжит искать возможности для дальнейшей военной помощи там, где оно сможет оперативно предоставить необходимые возможности вооруженным силам Украины", - подчеркнул премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Напомним, в начале апреля Австралия передала Украине 20 бронеавтомобилей "Бушмастер" и заявила о дополнительной военной помощи на $20 миллионов. Позже страна ввела санкции против роSSийских Газпрома, РЖД и КамАЗа.