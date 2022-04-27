"Спасите гарнизон "Мариуполь". Примените процедуру extraction", – Волына записал новое обращение с "Азовстали"

Командир морпехов привел в пример события в Дюнкерке во время Второй Мировой войны.

Исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына записал очередное обращение из Мариуполя, который оккупанты держат в осаде с начала войны. Он призвал применить процедуру экстракции (extraction) к мариупольскому гарнизону и гражданским, прячущимся на "Азовстали".

Волына напомнил, что защитники Мариуполя уже 62 дня ведут боевые действия в полном окружении. Более 600 бойцов ранены и нуждаются в медицинской помощи, а на заводе "Азовсталь", где они находятся, нет нужных условий, препаратов и персонала.

Вместе с защитниками города в условиях гуманитарной катастрофы находятся сотни гражданских, среди которых люди с инвалидностью и раненые. Мариуполь практически стерт с лица земли, уже погибли многие мирные жители.

"Я обращался ко всем мировым лидерам, дипломатам, папе Франциску – кричал, насколько мог, чтобы нас услышали и применили к нам процедуру extraction… Спасите гарнизон "Мариуполь". Примените процедуру extraction. Сегодня – не 1940-й, сегодня – 2022 год. Люди здесь просто погибнут. Раненые умрут, а живые погибнут в бою", – сказал руководитель украинских морпехов.

Волына привел в пример события в Дюнкерке во время Второй Мировой войны, когда после прорыва линии Мажино в мае 1940 года и капитуляции Нидерландов части британских экспедиционных сил под командованием лорда Джона Горта, французские части и соединения, входившие в 16-й корпус, остатки бельгийских войск оказались заблокированы в районе города Дюнкерк.

Скопившимся на побережье войскам союзников грозила катастрофа, но Гитлер приказал остановить наступление танков. Гитлер приказал "не приближаться к Дюнкерку ближе чем на 10 км" и не использовать против блокированной группировки танки.

Уинстон Черчилль в знаменитой речи в 1940 году назвал события в Дюнкерке "чудесным освобождением". Похвала Черчилля предназначалась спасательной операции, в рамках которой 338 226 французских и британских солдат были эвакуированы с пляжа и гавани города Дюнкерк во Франции.

Напомним, во время встречи тет-а-тет в Москве 26 апреля Путин и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из зон конфликта в связи с ситуацией в Мариуполе.

По окончании встречи пресс-секретарь Гутерреша сообщил, что Путин согласился на эвакуацию гражданских с Азовстали.

Сегодня спикер Путина Путина Дмитрий Песков заявил, что на встрече с генсеком "конкретных договоренностей о помощи в эвакуации мирных жителей с Азовстали не было".