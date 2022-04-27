Бывший военнослужащий ВСУ приговорен к 14 годам тюрьмы за госизмену

Бывший военнослужащий ВСУ, который теперь вернулся в Украину с армией оккупантов и попал в плен, был приговорен к 14 годам заключения. Об этом сообщили в Telegram-канале Офиса Генерального прокурора Украины.

“Судом признано виновным в государственной измене и дезертирстве бывшего военнослужащего ВСУ, который был взят в плен в составе вооруженных сил РФ (ст. 408, ст. 111 УК Украины). Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет», – сообщили в Офисе Генпрокурора.

Бывший украинский военнослужащий в 2014 году изменил присяге, отказался выполнить приказ о передислокации воинской части из Крымского полуострова и вступил на службу в Вооруженные силы государства-агрессора. 25 февраля 2022 года он вернулся на территорию Украины в составе оккупационных войск, вошедших в Новую Каховку Херсонской области.

Впоследствии он и еще двое бывших украинских военных попали в плен в составе артдивизиона 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны РФ , который терпел поражение в бою с украинскими десантниками в Николаевской области.

В отношении других двух предателей также будут вынесены приговоры, одно из этих дел уже начали рассматривать в суде.