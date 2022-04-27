Президент Молдовы признала, что её армия небоеспособна
Молдова должна приложить все усилия для создания профессиональной и современной армии, подчеркнула Майя Санду, информирует
На фоне обострения ситуации в Приднестровье и войны в Украине президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна фактически не имеет боеспособной армии, передает
По ее словам, на протяжении последних 30 лет власти Молдовы не уделяли достаточно внимания развитию оборонного сектора и теперь у страны нет необходимой военной защиты.
«Наша армия осталась без оснащения, без военной техники. И сейчас мы остро ощущаем последствия», - сказала она на церемонии, посвященной 30-летию генерального штаба Национальной армии.
Санду подчеркнула, что сильная и хорошо оснащенная армия дает стране свободу действий, уверенность в себе и стратегический выбор.
«Сейчас, когда прямо на границе идет война, мы это прекрасно понимаем. Инвестиции в армию необходимы, это важно для государства, инфраструктуры, безопасности. Молдова должна перенять опыт других нейтральных государств по укреплению вооруженных сил», — добавила президент, отметив, что у молдавских военных, участвующих в международных миротворческих миссиях, репутация профессионалов.