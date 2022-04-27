Президент Молдовы признала, что её армия небоеспособна

На фоне обострения ситуации в Приднестровье и войны в Украине президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна фактически не имеет боеспособной армии, передает Newsmaker .

По ее словам, на протяжении последних 30 лет власти Молдовы не уделяли достаточно внимания развитию оборонного сектора и теперь у страны нет необходимой военной защиты.

«Наша армия осталась без оснащения, без военной техники. И сейчас мы остро ощущаем последствия», - сказала она на церемонии, посвященной 30-летию генерального штаба Национальной армии.

Санду подчеркнула, что сильная и хорошо оснащенная армия дает стране свободу действий, уверенность в себе и стратегический выбор.

«Сейчас, когда прямо на границе идет война, мы это прекрасно понимаем. Инвестиции в армию необходимы, это важно для государства, инфраструктуры, безопасности. Молдова должна перенять опыт других нейтральных государств по укреплению вооруженных сил», — добавила президент, отметив, что у молдавских военных, участвующих в международных миротворческих миссиях, репутация профессионалов.