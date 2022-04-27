Оккупантов лишают документов, чтобы не опознали при гибели: сводка Генштаба ВСУ на вечер 27 апреля

Идут 63-е сутки противостояния украинского народа русскому вторжению . Вечером среды, 27 апреля, РоSSийская Федерация не прекращает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook, информирует Апостроф .

Противник продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, признаков формирования противником наступательных группировок не обнаружено.

В Слобожанщине враг осуществлял систематические обстрелы из артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня, по городам Харьков и Дергачи и населенному пункту Прудянка.

На направлении Изюм - Барвенково оккупанты предприняли попытку наступления в районе Новой Дмитровки. Удачи не имеют, понесли потери и отошли.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает обстреливать позиции наших войск вдоль линии столкновения с минометами и ствольной артиллерией. Противник предпринял неудачную попытку прорыва обороны наших войск в районе Курахово.

На Южнобужском направлении подразделения оккупационных войск под прикрытием огня артиллерии продолжают усовершенствование инженерного оборудования позиций, пополняют запасы материально-технических средств, боеприпасов и горючего, проводят воздушную разведку. РоSSийские кафиры пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья. Удачи нет, с потерями отошли.

На временно захваченной территории Харьковщины, в районе поселка Левковка Изюмского района, противник организовал пункт сбора поврежденной техники, где производится ремонт и восстановление военной техники. РоSSийские захватчики продолжают проводить так называемые "фильтрационные мероприятия" в отдельных населенных пунктах, временно неподконтрольных украинским властям.

На временно захваченной территории Запорожской области кафиры осматривают дома местных жителей с целью выявления мест проживания представителей силовых структур Украины. Осуществляют перепись местного населения, передвижение по временно захваченной территории без документов, удостоверяющих личность, запрещено.

На временно захваченной территории Херсонской области оккупантами проводится подготовка к проведению так называемого референдума, печатаются бюллетени, уточняются личные данные местных граждан Украины. При этом роSSийские захватчики продолжают препятствовать выезду за пределы захваченной территории мирным жителям.

В Приднестровском регионе Республики Молдова, в связи с многочисленными провокациями со стороны РоSSии, был введен "красный" уровень террористической опасности. Личный состав силовых структур переведен на казарменное состояние, усилен контроль на блокпостах, отменена подготовка к проведению праздничного парада 9 мая.

Враг деморализован. У личного состава, свозимого для пополнения потерь с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, изымаются личные документы, что не позволит идентифицировать этих лиц в случае гибели. Участились случаи поиска военнослужащими противника новых способов избегания участия в боевых действиях. Личный состав прибегает к дезертирству, сдаче в плен и самоувечьям.

Ранее "Апостроф" писал, что на оккупированных территориях массово похищают мужчин призывного возраста . Так враг пытается пополнить обменный фонд и готовится к 9 мая.