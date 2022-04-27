Польша объявила о своей независимости от роSSийского газа

"Наши склады по-прежнему заполнены, мы будем заполнять их на 100% каждый день", - заявили в польском правительстве.

Польша заявила о своей полной независимости от роSSийского газа.

Об этом говорится в сообщении на странице канцелярии главы правительства Польши в Twitter .

"С сегодняшнего дня мы перестали каким-либо образом зависеть от РоSSии. Наши склады по-прежнему заполнены, мы будем заполнять их на 100% каждый день. Сегодня это 78% с северного, южного, западного направлений, а также отечественного производства" , – говорится в сообщении.

Premier @MorawieckiM w #Rembelszczyzna : Od dzisiaj przestali?my w jakikolwiek spos?b zale?e? od Rosji. Nadal nasze magazyny s? nape?niane, codziennie b?dziemy je nape?nia? do 100%, dzisiaj to jest 78% z kierunku p??nocnego, po?udniowego, zachodniego, a tak?e z produkcji krajowej. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 27, 2022