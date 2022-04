Польша объявила о своей независимости от роSSийского газа

Premier @MorawieckiM w #Rembelszczyzna : Od dzisiaj przestali?my w jakikolwiek spos?b zale?e? od Rosji. Nadal nasze magazyny s? nape?niane, codziennie b?dziemy je nape?nia? do 100%, dzisiaj to jest 78% z kierunku p??nocnego, po?udniowego, zachodniego, a tak?e z produkcji krajowej.