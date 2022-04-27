Сын роSSийского олигарха Протосени заявил, что его семью убили. Об этом 26 апреля сообщило издание Daily Mail .

РоSSийский миллионер, бывший главбух второй по размерам газовой компании РоSSии - "Новатэк", Сергей Протосеня, а также его жена и дочь были найдены мертвыми на вилле в Испании . Они были убиты с помощью ножа и топора.

Сын Сергея Протосени - Федор, считает, что его отец не мог убить свою семью, пишет Daily Mail.

Тело 55-летнего экс-главного бухгалтера крупнейшей в РФ частной компании по добыче газа "Новатэк" было найдено 21 апреля в испанском поселке Льорет-де-Мар, в провинции Жирона, где он с семьей готовился праздновать Пасху. Виллу в курортном поселке Протосеня купил около 10 лет назад. Из компании "Новатэк" он ушел обладателем солидного состояния в 400 миллионов евро.

Напомним, это уже не первый топ-чиновник, имеющий отношение к РоSSийской Федерации, и который в течении последних нескольких месяцев кончает жизнь самоубийством, в том числе, прихватывая с собой на тот свет всю семью.

Особенный падеж отмечается среди топ-менеджеров (как теперешних, так и бывших) крупнейших газовых компаний РоSSии — "Газпром" и "Новатэк". Во всех случаях следователи видят признаки самоубийств.

Так, в конце января скончался 60-летний Леонид Шульман, глава транспортной службы "Газпром инвест". Тело управленца нашли в ванной комнате его дома, который находится в посёлке Ленинский (Ленобласть). Рядом с Шульманом была записка , в которой он жаловался на боли в сломанной ноге.

Примерно через месяц, в феврале, в том же Ленинском обнаружили труп Александра Тюлякова, заместителя гендиректора Единого расчётного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности. Тело нашли в петле и около него тоже лежала записка — её содержание не разглашается.

В начале марта был найден повешенным в гараже собственного поместья Вентворт (английское графство Суррей) роSSийский олигарх Михаил Уотфорд. Полиция считает его смерть "необъяснимой". Но впоследствии склонилась к тому, что 66-летний миллиардер совершил суицид . Михаил Уотфорд, урожденный Михаил Толстошея, сделал состояние на добыче нефти и газа. В начале 2000-х он эмигрировал в Великобританию, сменил гражданство и имя и занялся недвижимостью.

В марте (а по версии РоSSии - в апреле) скончался Владимир Жириновский. По некоторым данным, Жириновский мог быть ликвидирован роSSийскими властями.

В апреле в московской квартире обнаружили мёртвым бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева, а также его жену и дочь. У всех троих были огнестрельные ранения. По предварительной версии, Аваев узнал об измене супруги, после чего расправился с семьёй и застрелился.

27 апреля вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев, который выехал из РоSSии в Украину после начала войны, рассказал в интервью изданию The Insider что Аваева убили .

При этом, в смерти Аваева было странно также и то, что он имел связи с высшим военным руководством государства. И умер он практически одновременно с другим бывшим высокопоставленным чиновником, имевшим обширные контакты в высших военных кругах РоSSии - директором Службы внешней разведки Вячеславом Трубниковым. Правда, Трубников, согласно сообщениям, умер своей смертью.



