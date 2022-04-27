"Хотели добить раненых": россияне обстреляли больницу в Северодонецке

Погибла женщина.

"Хотели добить раненых": россияне обстреляли больницу в Северодонецке
Фото: скрін

РоSSийские военные обстреляли больницу в Северодонецке. Погибла одна женщина, сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.

"Хотели добить раненых. В области осталось только две больницы, которые функционируют – в Северодонецке и Лисичанске. Сегодня орки умышленно открыли огонь по медицинскому учреждению областного центра. россияне знали, что больница не пуста, там были пациенты в разных состояниях вместе с врачами – и это их не остановило. Фактически орки хотели добить раненых и убить тех, кто помогает местным выживать - врачей", - написал он.

Здание потерпело существенное разрушение – повреждено сразу несколько этажей. Гайдай добавил, что погибшей женщине неоднократно предлагали эвакуацию.

Напомним, Луганская и Донецкая области находятся под неустанными обстрелами со стороны роSSийской армии. Враг также удваивает авиа- и бомбовые удары и сконцентрировался в частности на Горской общине. Огонь по ней ведется ежедневно. Сегодня обстрелы там не прекращаются с 5 утра.



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