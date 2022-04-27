Конкретных договоренностей с ООН об эвакуации людей из "Азовстали" не было — Песков
Путин призвал Гутерреша и представителей МККК ознакомиться с условиями пребывания украинских пленных, информирует
Пресс-секретарь роSSийского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не давала окончательного согласия на проведение эвакуации украинцев с завода "Азовсталь" в Мариуполе с участием ООН и представителей Международного комитета Красного Креста. Его слова цитирует
"Эта тема (совместное участие в организации эвакуации – ред.) была господином Гутеррешем озвучена, и она будет дальше прорабатываться. Каких-либо конкретных договоренностей в этой области не было", – заявил Песков.
Он также отметил, что роSSийский диктатор Владимир Путин пригласил генсека ООН Антониу Гетерреша и представителей МККК посетить украинских военнопленных, чтобы ознакомиться с их условиями проживания.