Конкретных договоренностей с ООН об эвакуации людей из "Азовстали" не было — Песков

Путин призвал Гутерреша и представителей МККК ознакомиться с условиями пребывания украинских пленных, информирует ZN.ua.

Конкретных договоренностей с ООН об эвакуации людей из
© t.me/polkazov

Пресс-секретарь роSSийского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не давала окончательного согласия на проведение эвакуации украинцев с завода "Азовсталь" в Мариуполе с участием ООН и представителей Международного комитета Красного Креста. Его слова цитирует "Интерфакс".

"Эта тема (совместное участие в организации эвакуации – ред.) была господином Гутеррешем озвучена, и она будет дальше прорабатываться. Каких-либо конкретных договоренностей в этой области не было", – заявил Песков.

Он также отметил, что роSSийский диктатор Владимир Путин пригласил генсека ООН Антониу Гетерреша и представителей МККК посетить украинских военнопленных, чтобы ознакомиться с их условиями проживания.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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