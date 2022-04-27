Медведчука не собираются менять на украинский военных — Песков

Пресс-секретарь роSSийского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сейчас речь не идет об обмене одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских военных. Его слова во время последней пресс-конференции цитируют росСМИ .

"Об этом речь не идет", - ответил Песков на вопрос журналистов о предполагаемом обмене.