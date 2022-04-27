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2022-04-27
Медведчука не собираются менять на украинский военных — Песков
Это было очевидно, ведь с самого начала в Москве придерживались тезиса о том, что кум Путина – не гражданин РФ, информирует
© Стас Юрченко/Ґрати
Пресс-секретарь роSSийского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сейчас речь не идет об обмене одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских военных. Его слова во время последней пресс-конференции цитируют
"Об этом речь не идет", - ответил Песков на вопрос журналистов о предполагаемом обмене.
Виктория Хмилевская, ZN.ua