Медведчука не собираются менять на украинский военных — Песков

Это было очевидно, ведь с самого начала в Москве придерживались тезиса о том, что кум Путина – не гражданин РФ, информирует ZN.ua.

Медведчука не собираются менять на украинский военных — Песков
© Стас Юрченко/Ґрати

Пресс-секретарь роSSийского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сейчас речь не идет об обмене одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских военных. Его слова во время последней пресс-конференции цитируют росСМИ.

"Об этом речь не идет", - ответил Песков на вопрос журналистов о предполагаемом обмене.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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