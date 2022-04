Зеленского позвали на саммит "Большой двадцатки"

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на участие в саммите стран "Большой двадцатки" (G20).

"Спасибо за приглашение на саммит G20", - твитнул он после разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо в среду.

"Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, за четкую позицию в ООН . Были обсуждены вопросы продовольственной безопасности", - добавил украинский президент.

Саммит G20 состоится осенью 2022 года в Индонезии.