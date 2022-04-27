РоSSия прекращает поставки газа в Польшу и Болгарию

РоSSийская Федерация прекратит экспорт газа в Польшу и Болгарию уже до конца этого месяца. Несмотря на действующие договоренности, поставщики из РФ сообщили, что останавливают сотрудничество со странами-покупателями 27 апреля.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG на своем сайте опубликовала обращение , где указано, что 26 апреля роSSийский монополист «Газпром» направил официальное письмо с уведомлением о прекращении поставок газа в Польшу из-за отказа платить за топливо в рублях. Представители PGNiG расценивают этот поступок как нарушение действующего контракта, действующего до конца 2022 года.