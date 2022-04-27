РоSSия прекращает поставки газа в Польшу и Болгарию

Все из-за отказа платить за горючее в рублях.

РоSSийская Федерация прекратит экспорт газа в Польшу и Болгарию уже до конца этого месяца. Несмотря на действующие договоренности, поставщики из РФ сообщили, что останавливают сотрудничество со странами-покупателями 27 апреля.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG на своем сайте опубликовала обращение, где указано, что 26 апреля роSSийский монополист «Газпром» направил официальное письмо с уведомлением о прекращении поставок газа в Польшу из-за отказа платить за топливо в рублях. Представители PGNiG расценивают этот поступок как нарушение действующего контракта, действующего до конца 2022 года.

Согласно информации издания Nova, аналогичное сообщение поступило и в Министерство энергетики Болгарии. Там тоже объявили, что РФ останавливает экспорт газа в страну 27 апреля. Тем не менее, в болгарском правительстве подчеркнули, что готовились к подобному сценарию и заранее разрабатывали механизмы альтернативных источников поставок горючего.


Александр Кричковский, ZN.ua

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