Германия согласилась предоставить Украине зенитные самоходные установки Gepard

Министр обороны Кристин Ламбрехт намерен предложить поставки оружия сегодня во время встречи с союзниками.

Германия согласилась предоставить Украине зенитные самоходные установки Gepard
Фото: mil.in.ua

Германия официально одобрит поставки в Украину зенитных самоходных установок Gepard.

Об этом пишет reuters.com со ссылкой на депутата одной из партий правящей коалиции.

Так, министр обороны Кристине Ламбрехт намерена предложить поставки оружия на встрече с союзниками во вторник, 26 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии.

Издание отмечает, что канцлер Германии Олаф Шольц, которого критиковали за неспособность его правительства предоставить Украине тяжелое вооружение, пообещал поставки Украине противотанкового и зенитного оружия из немецких военных запасов, которые он назвал "оборонительным оружием".

Напомним, как пишет Welt Правительство Германии получило от компании Rheinmetall заявку на передачу Украине 88 танков Leopard. Компания готова поставить их ВСУ через несколько недель, но есть одна проблема – согласование экспорта от канцлера Олафа Шольца.

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