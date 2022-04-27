ВСУ переходит на натовское оружие — Кулеба

Украинская армия в войне с РоSSийской Федерацией переходит на оружие стран НАТО. Об этом глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время трансляции на своей странице в Facebook .

Глава МИД также отметил, что РоSSию ждет еще большая изоляция в плане санкций, а украинской армии "будет чем воевать".

"Мы перешли в совершенно новую фазу, о которой два месяца назад даже никто не задумывался. Мы перешли в качественную, принципиально новую фазу, о которой даже ниникто не мечтал: перевод Вооруженных сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит", - сказал Кулеба.