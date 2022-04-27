ВСУ переходит на натовское оружие — Кулеба

Это "совершенно новая фаза", о которой даже никто не мечтал, информирует ZN.ua.

ВСУ переходит на натовское оружие — Кулеба
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Украинская армия в войне с РоSSийской Федерацией переходит на оружие стран НАТО. Об этом глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время трансляции на своей странице в Facebook.

Глава МИД также отметил, что РоSSию ждет еще большая изоляция в плане санкций, а украинской армии "будет чем воевать".

"Мы перешли в совершенно новую фазу, о которой два месяца назад даже никто не задумывался. Мы перешли в качественную, принципиально новую фазу, о которой даже ниникто не мечтал: перевод Вооруженных сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит", - сказал Кулеба.

Тем временем РоSSия, развязавшая полномасштабную войну против украинского народа, требует от США прекратить поставки оружия в Украину.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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