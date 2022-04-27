"Означает освобождение Украины": Арестович о новой военной помощи стран-союзников

всу украинские военные

Глава Офиса президента сообщил, о чем шла речь на встрече министров обороны 40 стран-союзниц Украины.

Во вторник, 26 апреля состоялась встреча 40 стран-союзниц на немецкой военно-воздушной базе Рамштайн, где обсуждался вопрос усиления оборонных возможностей Киева против Москвы. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Советник главы ОП в частности обратил внимание, что на этой встрече министр обороны США Ллойд Остин заявил, что он перевернет небо и землю, но предоставит оружие Украине.

«Оружие Украине означает освобождение Украины от роSSийских захватчиков военным путем», - подчеркнул Арестович.

Отметим, генерал сухопутных войск США Марк Милли, возглавляющий Объединенное командование штабов, на сегодняшней встрече подчеркнул, что Украине нужна большая военная помощь и немедленно, чтобы остановить потенциальную бойню, которую РоSSия несет на восток страны. По его словам, ближайшие недели будут «критическими».

"Время не на стороне Украины. Исход этой битвы зависит от людей в этой комнате. Украинцы будут драться. Мы должны позаботиться, чтобы у них было все необходимое для этого", - заявил генерал Милли.

украинские военные, бойцы ВСУ


Анна Вернигора, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Подоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуацииПодоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуации
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
Блок рекламы


Похожие новости
"Не будет никаких оттягиваний": Арестович назвал условие для мощного контрнаступления Украины"Не будет никаких оттягиваний": Арестович назвал условие для мощного контрнаступления Украины
Польша продлевает программу помощи полякам, принимающим беженцев из УкраиныПольша продлевает программу помощи полякам, принимающим беженцев из Украины
США собираются выделить Украине еще более 322 миллионов долларов военной помощи — Госдеп СШАСША собираются выделить Украине еще более 322 миллионов долларов военной помощи — Госдеп США
"РФ хотят закончить войну без авиации": Арестович рассказал о последних успехах противовоздушной обороны"РФ хотят закончить войну без авиации": Арестович рассказал о последних успехах противовоздушной обороны
"Мало кто знает": Алексей Арестович рассказал, почему в Киеве до сих пор опасно"Мало кто знает": Алексей Арестович рассказал, почему в Киеве до сих пор опасно
Украина может получить от США $713 млн военной помощи и нового послаУкраина может получить от США $713 млн военной помощи и нового посла
Остин и Блинкен объявили о военной помощи от США и назначении посла в Украине, - СМИОстин и Блинкен объявили о военной помощи от США и назначении посла в Украине, - СМИ
На Запорожском направлении происходит новая Буча - АрестовичНа Запорожском направлении происходит новая Буча - Арестович
Арестович: Мы предложили россиянам встретиться у стен "Азовстали" и там провести переговорыАрестович: Мы предложили россиянам встретиться у стен "Азовстали" и там провести переговоры
"Пытаются 25 тысяч войск втиснуть в пять лесных дорог": Арестович рассказал о наступлении на Донбассе"Пытаются 25 тысяч войск втиснуть в пять лесных дорог": Арестович рассказал о наступлении на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости