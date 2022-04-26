На Чернобыльскую АЭС прибыло руководство МАГАТЭ с важным оборудованием: как сейчас выглядит станция, фото

26 апреля, во вторник, на Чернобыльскую АЭС по случаю годовщины Чернобыльской катастрофы прибыла делегация МАГАТЭ во главе с директором Рафаэлем Гросси – она доставила необходимое оборудование для мониторинга состояния станции.

Об этом сообщил журналист "Апострофа" Роман Петушков, побывавший на месте событий.

Делегация МАГАТЭ доставила на Чернобыльскую АЭС оборудование для замены того, что повредили или украли роSSийские оккупанты. Это нужно для восстановления мониторинга состояния атомной электростанции.

Как известно, АЭС почти полностью разграблена роSSийскими мародерами-оккупантами. Они вывозили все, что выглядело красиво: компьютеры, камеры наблюдения, специальное оборудование и даже колючую проволоку из заборов.