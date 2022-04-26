Самая большая взятка в истории Украины: космическую сумму из рук НАБУ передали Вооруженным силам

Миллионную взятку НАБУ и САП передали на нужды украинской армии.

Высший антикоррупционный суд снял арест со средств в уголовном производстве о попытке за 6 миллионов долларов подкупить руководство антикоррупционных органов, они переданы на нужды армии. Об этом сообщили в НАБУ.

Указано, что решение инициировали детективы НАБУ и прокуроры САП. 19 апреля Высший антикоррупционный суд разрешил снять арест с этих средств. Сообщается, что 5,95 млн. долларов, а это более 170 млн гривен, уже перечислены на нужды обороноспособности государства.

Командование Сил спецопераций сообщает, что эти средства уже официально на счетах воинских частей ССО Украины и будут израсходованы в пределах действующего законодательства на самые неотложные нужды, необходимые для выполнения задач по назначению.