Зачем РоSSии нужны провокации в Приднестровье: названы три главные причины

Власти Украины озвучили вероятные причины провокаций РоSSийской Федерации на территории непризнанного Приднестровья.

Об этом сообщил в Telegram Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, информирует Апостроф .

По данным украинской разведки, провокации в Приднестровье имеют три причины: