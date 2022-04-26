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2022-04-26
Зачем РоSSии нужны провокации в Приднестровье: названы три главные причины
Власти Украины озвучили вероятные причины провокаций РоSSийской Федерации на территории непризнанного Приднестровья.
Об этом сообщил в Telegram Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, информирует
По данным украинской разведки, провокации в Приднестровье имеют три причины:
- РоSSия хочет открыть дополнительный фронт в Одесской области с целью вынудить Украину ослабить группировку своих войск в Николаевской области. Отмечается, что так называемая "Приднестровская Молдавская Республика" последует белорусскому сценарию - речь идет о поддержке действий россиян без активного участия в войне;
- РоSSия пытается оправдать свои действия против Украины "защитой" жителей Приднестровья, которых, по версии кремлевской пропаганды, якобы обстреляли ВСУ;
- РоSSия пытается отвести внимание всего мира от своих преступлений в Мариуполе, где находят братские могилы убитых мирных жителей. Кремль "заметает следы" своей деятельности, направленной на уничтожение Украины и украинцев.
Евгений Устименко, Апостроф