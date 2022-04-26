Зачем РоSSии нужны провокации в Приднестровье: названы три главные причины

Власти Украины озвучили вероятные причины провокаций РоSSийской Федерации на территории непризнанного Приднестровья.

Об этом сообщил в Telegram Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, информирует Апостроф.

По данным украинской разведки, провокации в Приднестровье имеют три причины:

  • РоSSия хочет открыть дополнительный фронт в Одесской области с целью вынудить Украину ослабить группировку своих войск в Николаевской области. Отмечается, что так называемая "Приднестровская Молдавская Республика" последует белорусскому сценарию - речь идет о поддержке действий россиян без активного участия в войне;
  • РоSSия пытается оправдать свои действия против Украины "защитой" жителей Приднестровья, которых, по версии кремлевской пропаганды, якобы обстреляли ВСУ;
  • РоSSия пытается отвести внимание всего мира от своих преступлений в Мариуполе, где находят братские могилы убитых мирных жителей. Кремль "заметает следы" своей деятельности, направленной на уничтожение Украины и украинцев.


Евгений Устименко, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Подоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуацииПодоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуации
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
Блок рекламы


Похожие новости
Смерть тысяч своих солдат: в СНБО назвали три причины, зачем россия бомбит "Приднестровье"Смерть тысяч своих солдат: в СНБО назвали три причины, зачем россия бомбит "Приднестровье"
Для деблокады Мариуполя нужны две оснащенные техникой бригады ВСУ, - БилецкийДля деблокады Мариуполя нужны две оснащенные техникой бригады ВСУ, - Билецкий
NYT: За словами Остина об «ослабленной» РоSSии, стоит новая стратегия СШАNYT: За словами Остина об «ослабленной» РоSSии, стоит новая стратегия США
В Москве начинают угрожать Молдове из-за ситуации с ПриднестровьемВ Москве начинают угрожать Молдове из-за ситуации с Приднестровьем
В Приднестровье неспокойно: все подробности о взрывах и реакция Молдовы, Украины и РоSSииВ Приднестровье неспокойно: все подробности о взрывах и реакция Молдовы, Украины и РоSSии
РосСМИ сообщают о введении "красного уровня террористической опасности" в непризнанном ПриднестровьеРосСМИ сообщают о введении "красного уровня террористической опасности" в непризнанном Приднестровье
В непризнанном Приднестровье сообщают о новых взрывахВ непризнанном Приднестровье сообщают о новых взрывах
FT: РоSSии придется остановить бои, но война против Украины будет долгойFT: РоSSии придется остановить бои, но война против Украины будет долгой
Украина имеет право атаковать территорию РоSSии — Минобороны БританииУкраина имеет право атаковать территорию РоSSии — Минобороны Британии
Министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров вновь пугал ядерной атакойМинистр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров вновь пугал ядерной атакой
Последние новости
Подгружаем последние новости