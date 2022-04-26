Экс-посол Йованович объяснила, почему посольство США еще не вернулось в Киев
По ее мнению, Вашингтон должен как можно скорее возобновить дипломатическую работу в украинской столице, особенно учитывая все вызовы войны, информирует
Украина точно победит в войне, которую ей навязала РоSSия. И в это верят не только сами украинцы, но все их международные партнеры.
Об этом во время конференции в Atlantic Council сказала экс-посол США в Украине Мари Йованович. Она отметила, что визит Госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина в Киев послал "очень хороший сигнал".
«И мы должны помочь Украине в гуманитарной сфере, помочь в экономической сфере. Но самое главное сейчас – это военная помощь. Ее нужно усиливать и отправлять больше», – сказала Йованович.
Она также отметила, что США следует как можно скорее возобновить работу посольства в украинской столице. При этом она похвалила решение назначить Бриджит Бринк послом США. Йованович отметила, что Бринк очень хорошо знает регион и сможет справиться с вызовами, с которыми ей придется иметь дело, учитывая роSSийскую агрессию. Йованович также объяснила, почему США так долго затягивают возвращение посольства в Киев в то время, когда другие страны Запада уже вернули своих дипломатов в украинскую столицу.
«Думаю, после событий в Бенгази и многочисленных расследований после них все администрации: как демократические, так и республиканские, - усвоили урок. Это большой риск. И тот, кто необдуманно идет на него, обязательно будет наказан», – пояснила экс-посол, напоминая об убийстве посла США в Ливии в 2012 году. Тогда во время штурма американского консульства в городе Бенгази погиб посол Кристофер Стивенс и еще три работника дипломатической миссии.