Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе

Министр обороны Ллойд Остин объявил, что США и их европейские союзники сформировали контактную группу, которая будет собираться ежемесячно для обсуждения стратегии Украины по победе над Россией.

Остин сделал это заявление в своем выступлении на авиабазе Рамштайн в Германии:

"Мы должны двигаться со скоростью войны. Мы здесь, чтобы помочь Украине победить в борьбе с несправедливым вторжением РоSSии и укрепить обороноспособность Украины перед вызовами завтрашнего дня. Украина явно верит, что может победить. Как и все здесь".

Остин сказал, что решение Германии отправить 50 зенитных комплексов Cheetah в Украину является "внушительным"

Также Остин ожидает, что Украина в конечном итоге подаст заявку на членство в НАТО.