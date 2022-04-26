Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе

"Мы должны двигаться со скоростью войны. Мы здесь, чтобы помочь Украине победить в борьбе с несправедливым вторжением РоSSии и укрепить обороноспособность Украины перед вызовами завтрашнего дня. Украина явно верит, что может победить. Как и все здесь".
Остин сказал, что решение Германии отправить 50 зенитных комплексов Cheetah в Украину является "внушительным"
Также Остин ожидает, что Украина в конечном итоге подаст заявку на членство в НАТО.
BREAKING: Defense Secretary Lloyd Austin says Ukraine could apply to join NATO in the future.