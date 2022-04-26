В Приднестровье неспокойно: все подробности о взрывах и реакция Молдовы, Украины и РоSSии

В непризнанном Приднестровье на протяжении двух дней звучат взрывы, но ответственность за них так никто и не взял.

Об этом сообщает ВВС.

Президент Молдовы созвала заседание совета безопасности страны, приднестровские власти говорят о террористических атаках. Украина же называет происходящее провокацией, информирует Апостроф .

Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы выразило озабоченность взрывами в Тирасполе.

"По имеющейся информации, неизвестные обстреляли из гранатометов штаб структуры, которая занимается вопросами безопасности в регионе. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, - говорилось в заявлении. - Целью сегодняшнего инцидента является создание предлогов для обострения ситуации с безопасностью в Приднестровском регионе, который не контролируется конституционными властями".

Президент Молдовы Майя Санду созвала высший совет безопасности страны, а Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии выступила с обращением к гражданам.

"Мы призываем общество успокоиться и воздерживаться от распространения информации из непроверенных источников, особенно разжигающей ненависть и войну. Учитывая сложность ситуации, мы рассчитываем на ответственность и критическое мышление", - говорится в заявлении СИБ.

Киев , комментируя взрывы Тирасполе, обвинил Москву в провокации.

"Очевидно, что этот случай является одним из ряда провокационных мероприятий, организованных ФСБ для разжигания паники и антиукраинских настроений. По мнению авторов, они должны оправдать войну на территории Украины, или вовлечь Приднестровье в боевые действия. Или как территорию с определенным мобилизационным резервом, или как территорию, с которой роSSийские войска могут совершать атаки на украинскую территорию", - говорилось в пресс-релизе главного управления разведки минобороны Украины.

Украина и молдавские политики давно выражали опасения, что война может затронуть Приднестровье и Молдову.

В Приднестровье находится роSSийский военный контингент численностью около 1500 человек, он дислоцируется в регионе с 1995 года в рамках соглашения о перемирии.

Ранее украинский генштаб утверждал, что в этом сепаратистском регионе Молдовы роSSийские специалисты якобы проверяли боеспособность отдельных мотострелковых бригад армии непризнанной республики. Они не готовы к ведению боевых действий, заявляли украинские военные.