Оккупанты в Луганской области угрожают расстрелами детей женщинам за отказ сообщить о позициях ВСУ

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что войска РФ в Рубежном угрожают расстрелами детей женщинам, если они не сообщат о местонахождении украинских военных.

"Ужасная ситуация происходит в Рубежном. Орки крадут детей, а потом заставляют женщин, их матерей, чтобы они шли на позиции украинских военных… брать какие-то гуманитарные наборы или продукты, потом возвращаться назад и рассказывать, как оборудованы позиции украинских защитников. Если женщины этого не сделают, они угрожают расстрелять детей", – отметил Гайдай в Telegram.