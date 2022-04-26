Оккупанты в Луганской области угрожают расстрелами детей женщинам за отказ сообщить о позициях ВСУ

Войска РФ воруют детей, а затем заставляют женщин, их матерей, чтобы они шли на позиции украинских военных, информирует ZN.ua.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что войска РФ в Рубежном угрожают расстрелами детей женщинам, если они не сообщат о местонахождении украинских военных.

"Ужасная ситуация происходит в Рубежном. Орки крадут детей, а потом заставляют женщин, их матерей, чтобы они шли на позиции украинских военных… брать какие-то гуманитарные наборы или продукты, потом возвращаться назад и рассказывать, как оборудованы позиции украинских защитников. Если женщины этого не сделают, они угрожают расстрелять детей", – отметил Гайдай в Telegram.


Анна Конюченко, ZN.ua

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