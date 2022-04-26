Оккупанты устроили на улицах Мариуполя "зачистки": местные мужчины вынуждены работать за еду

Несмотря на открытую "баню" и обилие пропаганды о наличии пищи и воды, еды катастрофически не хватает.

Оккупанты устроили "обыски и зачистки" в Приморском районе Мариуполя, недалеко от въезда в село Мелекино. Они также взламывают все уцелевшие дома, а те, которые используют для собственного расселения, обозначают символом "Z" на воротах.

Об этом сообщил заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Остальные жилища россияне грабят. Именно их они планируют использовать для дальнейшего компактного расселения в зоне так называемой "условной безопасности" мариупольцев.

Кроме того, в районе Морского лицея враг обещает открыть "социальное общежитие". Где оно будет находиться и кого там будут селить, сейчас выясняется.

"Несмотря на открытую "баню" и обилие пропаганды о наличии пищи и воды, еды катастрофически не хватает. Более того, оккупанты перешли к позорной практике обеспечения еды мужчин исключительно в случае привлечения к работам", – рассказал заммэра.

Он добавил, что мужчины вынуждены участвовать в разборе завалов и обустройстве братских могил, чтобы не умереть с голоду.