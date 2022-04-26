Всеобщая мобилизация в Украине: когда закончится, и кого точно не призовут

Всеобщая мобилизация в Украине была объявлена 24 февраля и продлится она до 24 мая. Согласно Указу Президента, призыв военнослужащих должен проводиться в течение 90 суток, но конечная дата может еще изменится.

Стало известно, когда закончится всеобщая мобилизация в Украине, и кого точно не призовут

Закон Верховной Рады Украины "?О мобилизации" предусматривает четыре волны мобилизации. На сегодняшний день в Украине продолжается третья волна, когда в ряды военнослужащих призывается мобилизационный резерв. Это военнообязанные граждане, которые окончили военные кафедры вузов как офицеры запаса. В первой и второй волне в армию были призваны военнообязанные лица, и те, кто имеет боевой опыт или военное образование, проходил срочную службу в армии или был уволен в запас.

По закону, к призыву подлежат все граждане Украины от 18 до 60 лет. В основном – это мужчины, но могут быть мобилизованы женщины, которые состоят на военном учете по необходимым армии военно-учетным специальностям.

Также есть категории граждан, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации:

  • те, кто был забронирован на период мобилизации и военное время государственными органами власти и другими государственными организациями, органами местного самоуправления, за учреждениями, предприятиями и организациями;
  • те, кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии) и лица с инвалидностью;
  • мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства);
  • мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства);
  • мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А или ту, которая болеет тяжелой болезнью (с соответствующей справкой) в возрасте до 18 лет;
  • мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения);
  • мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18 -23 лет) ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;
  • мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и тех детей, которые были лишены родительской опеки (возрастом до 18 лет); лица, которые занимаются супругом или женой, или родителями (своими или мужа/жены);
  • граждане, которые были признаны инвалидами I-II группы;
  • лица, постоянно ухаживающие за лицом с инвалидностью I-II группы или за лицом, которое, по заключению врача, требует такого ухода;
  • те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе по закону (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход)
  • попечители лица с инвалидностью, признанной судом ограничено дееспособным или недееспособным;
  • те, кто получает профессиональное высшее или высшее образование, аспиранты, ассистенты-стажеры, докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной форме обучения;
  • научно-педагогические и научные работники учреждений профессионального высшего и высшего образования, а также организаций, имеющих ученую степень и/или ученое звание;
  • педагогические работники заведений среднего образования, работающих хотя бы на 0,75 ставки в научных и образовательных учреждениях;
  • лица, которые уволились с военной службы в запас и с этого времени еще не прошло шести месяцев (в этот перечень не входят резервисты первой очереди), но их могут призвать по их собственному желанию;
  • мужчины и женщины, чьи близкие родственники пропали без вести или погибли во время проведения АТО и были к ней привлечены косвенно или прямо;
  • народные депутаты, депутаты Верховной Рады Крыма.

Кроме того, под призыв не подпадают работники определенных органов:

  • военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций;
  • ВСУ;
  • Министерство обороны Украины;
  • Службы безопасности Украины;
  • Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины;
  • Национальная гвардия Украины;
  • Службы внешней разведки;
  • Национальная полиция Украины;
  • Государственная пограничная служба Украины;
  • Национальная гвардия Украины;
  • Национального антикоррупционного бюро;
  • налоговой милиции;
  • Управление государственной охраны Украины;
  • Государственное бюро расследований;
  • Государственная исполнительная служба Украины.

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Лобанова Єлизавета, Тудей

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