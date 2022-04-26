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2022-04-26
The Guardian: Кремль обвиняет НАТО в “прокси-войне”, а Киев говорит о тактике запугивания со стороны РФ
Дипломаты из десятков стран собираются в Германии на инициированные Штатами переговоры с целью обсудить "критическую фазу войны в Украине", информирует
Фото: Flickr
Глава МИД рф обвинил НАТО в ведении опосредованной войны на фоне встречи представителей 40 стран в Германии для обсуждения военной помощи Украине. В то же время несколько следующих недель один американский генерал назвал «очень критическими», пишет
Сергей Лавров сказал перед роSSийскими государственными СМИ, что Запад ведет proxy war путем предоставления Киеву оружия и что риски ядерного конфликта теперь «значительны». Заявление, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, демонстрирует, что Москва потеряла «последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины».
Оксана Коваль, ZN.ua