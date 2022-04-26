Воевали в Сирии и вооружены до зубов: фото с места разгрома "вагнеровцев" украинскими бойцами

Под Попасной в Луганской области украинские защитники уничтожили хорошо оснащенных вагнеровцев, воевавших в Сирии.

Об этом сообщает "24 ОМБр имени короля Даниила" в соцсети Facebook, информирует Апостроф .

Отмечается, что после того, как местные мобилизованные боевики, контрактники из так называемого шестого казачьего полка и большая часть регулярных роSSийских войск из 150 дивизии получили удары от украинцев, роSSийские военные руководители стали делать большую ставку на наемников.

"О группе такого пушечного мяса из частной военной компании "Лига" (бывшая "Вагнер"), успешно ликвидированной нашими воинами под Попасной, мы писали несколько дней назад." Неделей ранее группа этой же "Лиги" в количестве более 20 человек была ликвидирована нашими артиллеристами и добита пехотинцами в стрелковом бою на окраинах Попасной, безуспешно захватить которую оккупант пытается уже более 50 дней. Вооруженные до зубов наемники, в самой современной экипировке, за спинами которых операции в Сирии и других горячих точках нашли свою бесславную смерть на украинской земле", - говорится в сообщении.