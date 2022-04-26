Рашисты бьют по городам и ж/д станциям: карты боевых действий в Украине

За прошедшие сутки, 25 апреля, роSSийские войска продолжили нанесение атак по востоку страны и пытались сорвать украинское подкрепление и логистику. Для этого были нанесены ракетные удары по железнодорожным станциям в центральной и западной Украине.



Об этом говорится в публикации Understandingwar, где также показана актуальная карта боев в стране.



Так, в понедельник сразу по пяти железнодорожным станциям был нанесен удар в стремлении сорвать подкрепления на востоке и западные грузы помощи. Серия ракетных ударов поразила критическую транспортную инфраструктуру в Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Ровенской и Житомирской областях. При этом эксперты считают, что возможности роSSийских высокоточных ударов ограничены и вряд ли повлияют на ход войны. Так, по данным Bellingcat, РоSSия, по всей вероятности, использовала 70% своего общего запаса точных ракет.



Также 25 апреля роSSийские войска возобновили наземные атаки на мариупольский металлургический завод "Азовсталь", ускорили усилия по обеспечению оккупированного Мариуполя, где, вероятно, столкнутся с широким сопротивлением Украины. Сообщается, что подразделения русской морской пехоты передислоцируются дальше Мариуполя в направлении Волновахи, информирует Апостроф .



Примечательно, что в сутки оккупанты на востоке страны почти не заняли дополнительных территорий. Очевидно, что украинские контратаки вокруг Изюма мешают завершить даже тактическую обстановку украинских сил.



При этом роSSийские войска готовятся возобновить атаки, чтобы захватить всю Херсонскую область на юге Украины после незначительных потерь за последние 48 часов.



Также сообщается, что роSSийские войска, вероятно, совершили нападение под фальшивым флагом в Приднестровье (незаконно оккупированная Россией территория в Молдове), чтобы усилить заявление РФ об антироSSийских настроениях в Молдове, но приднестровские силы все еще вряд ли вступят в войну в Украине.



25 апреля продолжали неудачные наземные наступления к югу от Изюма до Барвенкового и Славянска. Как сообщается, украинские войска провели ограниченное контрнаступление и изгнали роSSийские войска из Заводов, примерно в 20 км к западу от Изюма. РоSSийские войска удерживали свои позиции вокруг города Харькова и продолжали артиллерийские и авиационные удары по Харькову и окрестным населенным пунктам.