Рашисты бьют по городам и ж/д станциям: карты боевых действий в Украине

За прошедшие сутки, 25 апреля, роSSийские войска продолжили нанесение атак по востоку страны и пытались сорвать украинское подкрепление и логистику. Для этого были нанесены ракетные удары по железнодорожным станциям в центральной и западной Украине.

Об этом говорится в публикации Understandingwar, где также показана актуальная карта боев в стране.

Так, в понедельник сразу по пяти железнодорожным станциям был нанесен удар в стремлении сорвать подкрепления на востоке и западные грузы помощи. Серия ракетных ударов поразила критическую транспортную инфраструктуру в Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Ровенской и Житомирской областях. При этом эксперты считают, что возможности роSSийских высокоточных ударов ограничены и вряд ли повлияют на ход войны. Так, по данным Bellingcat, РоSSия, по всей вероятности, использовала 70% своего общего запаса точных ракет.

Также 25 апреля роSSийские войска возобновили наземные атаки на мариупольский металлургический завод "Азовсталь", ускорили усилия по обеспечению оккупированного Мариуполя, где, вероятно, столкнутся с широким сопротивлением Украины. Сообщается, что подразделения русской морской пехоты передислоцируются дальше Мариуполя в направлении Волновахи, информирует Апостроф.


Примечательно, что в сутки оккупанты на востоке страны почти не заняли дополнительных территорий. Очевидно, что украинские контратаки вокруг Изюма мешают завершить даже тактическую обстановку украинских сил.

При этом роSSийские войска готовятся возобновить атаки, чтобы захватить всю Херсонскую область на юге Украины после незначительных потерь за последние 48 часов.

Также сообщается, что роSSийские войска, вероятно, совершили нападение под фальшивым флагом в Приднестровье (незаконно оккупированная Россией территория в Молдове), чтобы усилить заявление РФ об антироSSийских настроениях в Молдове, но приднестровские силы все еще вряд ли вступят в войну в Украине.


25 апреля продолжали неудачные наземные наступления к югу от Изюма до Барвенкового и Славянска. Как сообщается, украинские войска провели ограниченное контрнаступление и изгнали роSSийские войска из Заводов, примерно в 20 км к западу от Изюма. РоSSийские войска удерживали свои позиции вокруг города Харькова и продолжали артиллерийские и авиационные удары по Харькову и окрестным населенным пунктам.


Ксения Срибнянская, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Подоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуацииПодоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуации
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
Блок рекламы


Похожие новости
Соглашение об участии Международного уголовного суда в расследовании военных преступлений в Украине подписано - EurojustСоглашение об участии Международного уголовного суда в расследовании военных преступлений в Украине подписано - Eurojust
РоSSия потеряла в Украине больше 22 тысяч человек: свежая сводка Генштаба ВСУРоSSия потеряла в Украине больше 22 тысяч человек: свежая сводка Генштаба ВСУ
Чтобы РоSSия искала мира, каждый украинец и украинка должны бороться, - ЗеленскийЧтобы РоSSия искала мира, каждый украинец и украинка должны бороться, - Зеленский
Великобритания отправит Украине бронетехнику с пусковыми установками Starstreak – Бен УоллесВеликобритания отправит Украине бронетехнику с пусковыми установками Starstreak – Бен Уоллес
Правительство Германии получило от компании Rheinmetall заявку на передачу Украине 88 танков Leopard, – WeltПравительство Германии получило от компании Rheinmetall заявку на передачу Украине 88 танков Leopard, – Welt
Уже 300 офицеров РФ погибло в Украине, заявила «Медиазона». При том что указанные общие потери - в 12 раз меньше, чем по данным ВСУУже 300 офицеров РФ погибло в Украине, заявила «Медиазона». При том что указанные общие потери - в 12 раз меньше, чем по данным ВСУ
Оккупанты хвалятся, что научились "грамотно мародерить" в Украине, - СБУОккупанты хвалятся, что научились "грамотно мародерить" в Украине, - СБУ
США собираются выделить Украине еще более 322 миллионов долларов военной помощи — Госдеп СШАСША собираются выделить Украине еще более 322 миллионов долларов военной помощи — Госдеп США
Newsweek: Путин хочет победу в Украине через 14 дней, сможет ли он ее одержать?Newsweek: Путин хочет победу в Украине через 14 дней, сможет ли он ее одержать?
The Atlantic: Прежде чем в Украине начались массовые убийства, были словаThe Atlantic: Прежде чем в Украине начались массовые убийства, были слова
Последние новости
Подгружаем последние новости