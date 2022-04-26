В Запорожье с утра зафиксированы вражеские удары – что делать, если город оказался под оккупацией
Местные власти призывают эвакуироваться жителей населенных пунктов, находящихся вблизи линии фронта, информирует
Сегодняшнее утро для жителей Запорожья началось с вражеских ударов по городу. Об этом в телеграмме
"Утром, в 6:50, зафиксированы "прилеты". Обстоятельства выясняются", - отмечают в сообщении.
Ситуация в Запорожской области
Отметим, оккупационные войска собрали большое количество техники и военных на одном из участков линии фронта и пытаются продвигаться в направлении Запорожья. Местные власти призывают эвакуироваться жителей населенных пунктов, находящихся вблизи линии фронта.
В то же время, в Минцифры
Особенно ценны будут фото и другая информация о:
- количество техники и личного состава,
- действия захватчиков,
- перемещения и направления движения техники и вражеских солдат,
- любые другие подробности, которые кажутся важными.
Также недавно Центр национального сопротивления разработал руководство гражданского сопротивления на оккупированных территориях.