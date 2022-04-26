В Запорожье с утра зафиксированы вражеские удары – что делать, если город оказался под оккупацией

Местные власти призывают эвакуироваться жителей населенных пунктов, находящихся вблизи линии фронта, информирует ZN.ua.

В Запорожье с утра зафиксированы вражеские удары – что делать, если город оказался под оккупацией
Последствия предыдущих взрывов в Запорожье с начала роSSийского вторжения
© ГСЧС Украины

Сегодняшнее утро для жителей Запорожья началось с вражеских ударов по городу. Об этом в телеграмме сообщает областная военная администрация.

"Утром, в 6:50, зафиксированы "прилеты". Обстоятельства выясняются", - отмечают в сообщении.

Ситуация в Запорожской области

Отметим, оккупационные войска собрали большое количество техники и военных на одном из участков линии фронта и пытаются продвигаться в направлении Запорожья. Местные власти призывают эвакуироваться жителей населенных пунктов, находящихся вблизи линии фронта.

В то же время, в Минцифры призывают украинцев пополнять базу данных об оккупантах в Запорожье и их расположение. В частности, ведомство цифровой трансформации призвало предоставлять больше деталей по ситуации в городах и селах Пологовского района через телеграмм-чат есть Враг.

Особенно ценны будут фото и другая информация о:

  • количество техники и личного состава,
  • действия захватчиков,
  • перемещения и направления движения техники и вражеских солдат,
  • любые другие подробности, которые кажутся важными.

Также недавно Центр национального сопротивления разработал руководство гражданского сопротивления на оккупированных территориях.


Оксана Коваль, ZN.ua

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